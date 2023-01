LG annonce des TV OLED 2023 70 % plus lumineux et sous webOS 23

Comme chaque année, LG rafraîchit sa gamme de téléviseurs OLED à l'occasion du CES de Las Vegas avec quelques petites améliorations. Mais pour 2023, il y a quelque chose de très intéressant, surtout si votre téléviseur se trouve dans une pièce bien éclairée. Les nouveaux modèles de LG comprennent une fonction Brightness Booster Max par pixel qui, sur certains téléviseurs de la série G3, promet une image jusqu'à 70 % plus lumineuse. De quoi résoudre le défaut majeur des TV OLED.

LG au CES 2023

Le G3, le C3 et le Z3 compatible 8K utilisent tous le nouveau processeur A9 Gen 6 qui offre une mise à l'échelle par IA, un mappage des tons HDR et une netteté d'image basée sur les objets. Cette puce est également la clé du traitement audio par AI qui permet d'obtenir un son surround 9.1.2 sur les haut-parleurs intégrés. Mais si vous désirez aller plus loin, LG concurrence Samsung avec une fonction WOW Orchestra qui utilise les haut-parleurs du téléviseur pour compléter la sortie des nouvelles barres de son de la marque.



La gamme reste sensiblement la même pour cette année, bien qu'il y ait quelques autres améliorations notables. Le Z3 reste le produit phare avec des écrans 8K de 77 et 88 pouces, mais le G3 est désormais mieux adapté au montage mural grâce à une conception à espace zéro. Il est disponible dans des tailles allant de 55 pouces à 97 pouces, mais la forte de hausse de luminosité de 70 % n'est disponible sur les variantes de 55, 65 et 77 pouces. La gamme C3 est disponible entre 42 et 83 pouces, mais sans la fonction Brightness Booster Max.



Il est important de noter que la série A n'existe plus. LG considère désormais la série B3 comme son offre OLED d'entrée de gamme, et la présente comme idéale pour les joueurs qui font attention à leur argent. Vous devrez vous contenter de la puce A7 Gen 6, forcément moins performante, et renoncer à l'amélioration de la luminosité, mais vous bénéficierez de la 4K à 120 Hz, idéale pour la PS5 et Xbox Series X (utile avec les dernières consoles) et d'un choix de panneaux de 55, 65 et 77 pouces.

Gaming

Pour les joueurs, les téléviseurs OLED auto-éclairés de LG offrent un temps de réponse de 0,1 milliseconde, un faible décalage d'entrée et jusqu'à quatre ports conformes à la norme HDMI 2.1a. Les téléviseurs OLED de LG sont également équipés de l'optimiseur de jeu, qui permet aux utilisateurs de sélectionner et de basculer rapidement entre les fonctions spécifiques au jeu, telles que les préréglages d'affichage par genre de jeu. Les réglages pour G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sont également facilement accessibles depuis l'Optimiseur de jeu.

WebOS 23

LG reconnaît également que son interface a pu en rebuter certains. Les téléviseurs OLED 2023 sont équipés d'un nouveau système webOS 23 qui nécessite beaucoup moins de défilement pour arriver à ses fins, avec seulement deux pages de contenu d'applications. Vous verrez également moins de catégories, et des "cartes rapides" vous aideront à plonger dans des catégories comme la musique et les sports. Les profils personnels, les réglages rapides personnalisables et les recommandations de mots-clés de recherche basées sur l'IA adaptent l'expérience à vos goûts, tandis que la prise en charge de Matter devrait permettre à votre appareil de bien fonctionner avec les appareils domestiques intelligents compatibles, ce que propose Apple depuis iOS 16.2.

Prix et date

Comme à chaque présentation de produits, LG ne précise pas les prix ni les dates de sortie. Nous mettrons à jour l'article en conséquence le moment venu, mais il y a fort à parier que ces mises à jour mineures ne feront pas grimper les tarifs. Par exemple, le plus petit OLED du marché, le LG C2 42 pouces est à moins de 950 euros. C'est d'ailleurs le meilleur modèle de sa taille.

