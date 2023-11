Apple n’est pas encore prêt pour le MacBook Pro OLED

Aujourd’hui, les MacBook Pro 14 et 16 pouces M3 possèdent des écrans mini-LED (Liquid Retina XDR) qui offrent une qualité exceptionnelle, toutefois pour Apple il est encore possible de faire mieux. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino vise les écrans OLED pour ses MacBook Pro. Selon un analyste, l’entreprise pourrait atteindre son objectif pour 2026 !

L’OLED arrivera dans les iPad Pro avant les MacBook Pro

Alors que les clients Apple attendent avec impatience l’intégration des écrans OLED dans la gamme MacBook Pro d’Apple, l’analyste Jeff Pu tempère les attentes en suggérant que cette avancée n’est pas pour tout de suite. Selon Pu, Apple pourrait lancer des modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces dotés de cette technologie dès 2024, avec un objectif ambitieux de production de 10 millions d’unités. Pourtant, il semblerait que les utilisateurs de MacBook Pro devront patienter jusqu’en 2026 pour voir cette innovation prendre place sur les appareils de 14 et 16 pouces.

L’écran OLED, acclamé pour son contraste saisissant et ses noirs profonds, offre également des angles de vision élargis, tout en permettant un design plus fin et plus flexible, des qualités qui pourraient redéfinir l’esthétique des appareils Apple. Malgré ces avantages, l’OLED n’est pas sans failles, sa tendance au “burn-in” (où des images statiques peuvent laisser des empreintes permanentes) reste un défi technique majeur. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que le MacBook Pro avec écran OLED prend autant de temps à voir le jour.



En parallèle, les rumeurs indiquent qu’une version OLED du MacBook Air est en cours de développement, ce qui témoigne de l’intérêt continu d’Apple pour cette technologie.



Ce sera donc dans l'ordre, l'iPad Pro OLED, le MacBook Pro OLED puis le MacBook Air OLED.