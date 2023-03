L'écran OLED du MacBook Air M3 est en cours de développement chez Samsung

Sans surprise, Samsung Display est en train de développer un panneau OLED de 13,3 pouces pour un futur MacBook Air, alors qu'Apple prévoit de faire passer plusieurs de ses produits à cette technologie d'affichage, rapporte The Elec. Outre les Mac portables, la firme souhaite en faire de même sur l'iPad, afin de rejoindre l'Apple Watch (2015) et l'iPhone (2017) sur l'OLED.

De l'OLED partout chez Apple

Bien que LG Display soit en train de développer des écrans OLED pour les deux modèles d'iPad Pro de nouvelle génération en 11 et 13 pouces, l'entreprise n'aurait pas été choisie pour le MacBook Air M3 à cause de ses capacités de production insuffisantes. Du coup, Samsung tient la corde pour le nouveau MacBook Air, et travaille même sur un écran OLED de 11 pouces pour un futur modèle d'iPad dont le lancement est prévu l'année prochaine, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait prendre une partie des commandes d'iPad Pro OLED à LG. Lui aussi aurait une puce M3, et son prix devrait grimper.

Apple prévoit apparemment d'introduire successivement de nouveaux modèles d'iPad Pro, de MacBook Pro et de MacBook Air avec des écrans OLED. The Elec ne sait pas quand le MacBook Air OLED sera commercialisé, mais suggère qu'il faudra attendre environ deux ans en raison des délais de développement des produits d'Apple. L'analyste d'écrans Ross Young a déclaré précédemment qu'il s'attendait à ce qu'un MacBook Air doté d'un écran OLED soit lancé dès 2024, ce qui contredit quelque peu le rapport du jour.



À l'origine, Apple voulait que Samsung Display fournisse un panneau OLED de 10,86 pouces pour un futur modèle d'iPad Air, qui aurait été son premier iPad OLED, avant que le projet ne soit abandonné en raison des problèmes de prix et de quantité du panneau à une seule pile, ainsi que des préoccupations liées à la nécessité de différencier l'iPad Air de l'iPad Pro. Apple aurait désormais opté pour un panneau OLED à deux couches, plus fiable, qui devrait faire ses débuts sur l'iPad Pro 2024.



Notre confrère taïwanais affirme également que le projet de développement d'une dalle OLED de 13,3 pouces pour un MacBook Air conditionnera les futurs modèles de MacBook Pro.