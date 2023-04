Belkin présente un hub "Connect" USB-C à 4 ports en plastique recyclé

Le populaire fabricant d'accessoires pour les produits Apple, Belkin, a récemment présenté le hub Connect USB-C 4 ports, qui est le premier produit de l'entreprise fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation (PCR). Belkin a annoncé en janvier des plans de transition vers des matériaux plus respectueux de l'environnement pour ses produits, et le lancement de concentrateur USB-C initie cette démarche.

Les économies, c'est maintenant !

Le hub "Connect" 4-Port USB-C est fabriqué à partir de 72 % de PCR au niveau du boîtier, une transition qui s'est faite sans impact sur la qualité ou la sécurité de l'accessoire dixit Belkin. Conçu pour être compact, le concentrateur comprend quatre ports USB-C 3.2 Gen 2, et il supporte la charge pass-through jusqu'à 100 W. Les écouteurs et les haut-parleurs USB-C sont pris en charge, et il fonctionne avec les Mac et les iPad d'Apple. Sans oublier l'iPhone, évidemment.

Belkin affirme que son nouveau hub USB-C est le seul hub du marché capable de fournir un maximum de 10 Gb/s, soit deux fois plus rapide que les concurrents actuellement disponibles. Il utilise également le Fast Role Swap (FRS) dans le but d'éviter la perte de données et l'interruption des connexions de périphériques lors de l'ajout ou du retrait d'une source d'alimentation du hub.

Fiche technique

4 ports : 4 ports USB-C 3.2 (2e gén.), port USB-C PD de 100 W

Hub à compatibilité universelle pour MacBook, iPad, Chromebook et PC ; hub rétrocompatible avec les anciennes générations d'USB-C

4 ports USB-C pour un transfert des données jusqu'à 10 Gbit/s

Fonction Fast Role Swap (FRS) pour éviter la perte de données et l'interruption de la connexion des appareils lors de l'insertion ou l'éjection d'une source d'alimentation USB du hub

Prise en charge audio des écouteurs et enceintes USB-C ou toute autre interface audio USB-C

Recharge Pass-Through jusqu'à 100 W, et port USB-C PD de 85 W pour l'appareil hôte**

Design compact pour une meilleure portabilité

Connexion facile grâce à un câble USB-C intégré robuste

Produit avec emballage dépourvu de matériau plastique et contenant au minimum 72 % de matières recyclées post-consommation

Le hub USB-C Connect 4 ports de Belkin est commercialisé au prix de 59 euros et peut être acheté sur Amazon. Le site français ne liste pas encore le produit, mais l'ancien modèle en plastique classique, en promotion pour l'occasion.



Découvrez également une multitude d'autres promotions sur les accessoires du fabricant Belkin.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.