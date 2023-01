CES 2023 : Belkin lance la transition écologique pour ses chargeurs et accessoires

Belkin, célèbre fabricant d'accessoires à destination des appareils Apple, a annoncé aujourd'hui son intention de revoir sa gamme de produits avec des matériaux plus respectueux de l'environnement. Plusieurs banques d'alimentation, chargeurs sans fil et adaptateurs muraux seront mis à jour avec des emballages sans plastique et seront fabriqués à partir de 73 à 75 % de plastiques recyclés post-consommation (PCR).

Belkin veut être plus vertueux

Le changement initié par la société partenaire d'Apple permettra d'économiser environ 7 000 tonnes métriques d'émissions de carbone et réduira les émissions d'équivalent CO2 des produits inclus jusqu'à 67 %. Belkin prévoit de mettre à jour certains de ses produits les plus populaires en premier, notamment une sélection de chargeurs muraux. On imagine que la firme de Cupertino n'est pas étrangère à cette décision, elle qui ambitionne d'avoir un impact climatique nul en 2030.

Voici les produits concernés :

BOOST↑CHARGE Chargeur magnétique sans fil pour voiture 10W

BOOST↑CHARGE Chargeur mural USB-C PD 3.0 25W

BOOST↑CHARGE Chargeur mural double USB-C PD 40W

BOOST↑CHARGE PRO Chargeur GaN 4 ports 108W

BOOST↑CHARGE PRO Dual USB-C(R) GaN Wall Charger 45W

BOOST↑CHARGE PRO Chargeur mural double USB-C(R) GaN 65W

Belkin opère ce changement alors qu'elle célèbre son 40e anniversaire. L'entreprise est déjà prête à devenir 100 % neutre en carbone pour les émissions de portée 1 et 2 d'ici 2025, avec la mise à jour d'aujourd'hui des matériaux en plastique recyclé visant à réduire les émissions de portée 3.

Le PCR utilisé par Belkin permettra d'éviter la mise en décharge de déchets plastiques et réduira la dépendance de Belkin vis-à-vis des plastiques vierges, peu coûteux mais trop polluant pour la planète.



Steve Malony, PDG de Belkin, a déclaré :

Lorsque nous pensons à la différence qu'une entreprise de notre taille et de notre influence peut faire sur la planète, renoncer à l'utilisation de plastiques vierges dans nos produits est une décision évidente. Je suis fier de travailler aux côtés des équipes qui ont fait de cette vision commune une réalité. Leur dévouement à faire ce qu'il faut m'inspire et ensemble, nous continuerons à travailler pour un avenir plus durable.

D'après les premières constatations, la différence n'est pas perceptible pour les consommateurs, entre les anciens produits et les nouveaux. Tant mieux, car les accessoires du fabricant américain sont de grande qualité.