Belkin : des réductions jusqu'à -50% sur les accessoires

Belkin Protection d’écran TemperedGlass pour iPhone 14 Pro Max



Cette protection d'écran pour iPhone offre une protection antichoc et antirayure avancée grâce à son verre trempé Japonais de haute qualité. Elle présente une conception fine de 0,33 mm qui préserve la fonction tactile, et un traitement pour une clarté visuelle optimale avec un agent antimicrobien. L'application est facile et précise avec le support Easy Align.



Prix : disponible dès maintenant à 9,99€ au lieu de 15,99€ (-38%)

Belkin Chargeur à induction BoostCharge Stand 10 W (chargeur sans fil rapide certifié Qi pour iPhone, Samsung, Google, etc.)



Ce chargeur par induction Belkin permet une recharge sans fil rapide et simultanée jusqu'à 10W pour deux appareils Qi, comme les iPhone, AirPods, Samsung Galaxy, et Google Pixel. Il fonctionne en mode portrait ou paysage, est compatible avec des coques jusqu'à 3 mm d'épaisseur et offre une garantie de 2 ans avec certification Qi.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ au lieu de 21,99€ (-9%)

Belkin Câble Lightning (câble Boost Charge Lightning vers USB pour iPhone, iPad, AirPods, câble de recharge certifié MFi pour iPhone, noir, 1 m, pack de 2)



Ce câble USB-A vers Lightning est conçu pour les appareils Apple compatibles Lightning. Il a été testé pour sa résistance à l'usure, avec une capacité à résister à plus de 8 000 plis. Retrouvez 2 câbles identiques dans le câble, il s'agit d'un pack.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ au lieu de 32,44€ (-38%)

Belkin Anneau de protection avec attache en métal, protection pour AirTag



Cette protection pour AirTag offre un design Twist and Lock pour sécuriser l'AirTag, une attache en métal pour l'accrocher facilement et un design ouvert pour garder les gravures visibles. Le produit comprend deux anneaux de protection élégants en métal noir.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Belkin Batterie externe charge rapide USB-C PD 10000mAh



La batterie externe USB-C 10K de Belkin est conçue pour offrir un rechargement rapide et simultané de deux appareils grâce à un port USB-C Power Delivery de 18W et un port USB-A de 12W. Cette batterie est capable de recharger un téléphone, une tablette ou tout autre appareil compatible. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle peut fournir jusqu'à 36 heures d'autonomie supplémentaires à votre smartphone, permettant des activités prolongées comme le visionnage de séries ou l'utilisation d'applications de navigation. Elle est également accompagnée d'un câble USB-C vers USB-C pour une utilisation immédiate. Selon les tests internes, la technologie USB-C PD permet de recharger un iPhone 13 et un Samsung Galaxy S22 à 50% en seulement 28 et 26 minutes respectivement.



Prix : disponible dès maintenant à 26,99€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Belkin Protection d’écran TemperedGlass pour iPhone 14 Pro



Cette protection d'écran pour iPhone offre une protection antichoc et antirayure grâce à son verre trempé Japonais de haute qualité. Son design fin de 0,33 mm préserve la fonction tactile, et l'agent antimicrobien empêche la prolifération des microbes. L'application est facile et sans bulles grâce au support Easy Align.



Prix : disponible dès maintenant à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Belkin USB-C TO HDMI 2.1 CABLE (2M)



Ce câble USB-C vers HDMI 2.1 de 2m supporte des résolutions jusqu'à 8K à 60Hz ou 4K à 144Hz, HDR10+, et des normes comme HBR3, DSC, HDCP 2.2. Il est compatible avec les contenus protégés iTunes/Netflix, offre une fonctionnalité Plug-and-Play, et résiste à 2 500 plis à 60°.



Prix : disponible dès maintenant à 44,99€ au lieu de 49,99€ (-10%)

Belkin Chargeur secteur à deux ports USB-C PPS PD 37 W, port USB-C de 25 W et port USB-A de 12 W



Ce chargeur secteur possède deux ports USB-C (25W) et USB-A (12W) pour la recharge simultanée de deux appareils, avec une puissance totale de 37W. Il est optimisé pour iPhone, Samsung, et autres marques compatibles, et utilise la technologie PPS pour délivrer dynamiquement la puissance nécessaire. Il est certifié USB-C PD 3.0, permettant une recharge rapide d'un iPhone 12 ou d'un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à 50% en 25 et 26 minutes respectivement.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ au lieu de 24,94€ (-20%)