Amazon devient fou : des réductions jusqu'à -50% sur les appareils avec Alexa !

Amazon adore vous faire dépenser de l'argent ! Pour cela, le géant américain sait qu'il n'y a rien de mieux que de grosses réductions pour vous permettre de faire de bonnes affaires. Après les ventes flash du printemps qui ont cartonné grâce aux grandes marques qui ont joué le jeu, c'est au tour d'Amazon de faire un geste avec de gigantesques promotions sur ses appareils avec Alexa !

Des remises de folies

Pour une durée temporaire, Amazon propose en ce moment des ventes flash sur plusieurs de ses appareils avec Alexa. Au programme, on retrouve des Echo Dot en promotion, des Fire TV Stick, des caméras de surveillance en WiFi... Amazon a littéralement sacrifié sa marge de bénéfice pour attirer l'attention et écouler les stocks à vitesse grand V !



En cette période d'inflation où tout devient cher, on irait presque à dire que c'est réconfortant de voir des prix qui deviennent aussi accessibles sur des produits populaires. À l'occasion de ces offres exceptionnelles, la rédaction vous a fait une petite sélection des bons plans à saisir d'urgence.

Les meilleures réductions en cours

Pour ces ventes flash, Amazon propose des réductions jusqu'à -50%, de quoi faire de grosses économies !

Trouvez ci-dessous les promotions qui ont le plus de chance de vous intéresser.

Toutes les autres ventes flash sont disponibles sur cette page. On ne sait pas encore combien de temps elles vont durer, mais c'est clairement le moment d'en profiter avant que les prix reviennent à la normale !

