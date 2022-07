Amazon Prime Day 2022 : Beats propose des réductions jusqu'à -38 %

Ça y est, c’est parti pour l'Amazon Prime Day 22, un événement annuel qui dure seulement 48 heures avec des ventes flash qui se renouvellent automatiquement toutes les heures et uniquement pour les abonnés Prime. Pour cette occasion très spéciale qui existe depuis maintenant 7 ans, Beats nous a sorti le grand jeu avec deux promotions sur un casque et une paire d'écouteurs sans fil. C'est le moment de se faire plaisir !

Les économies, c'est maintenant

Les 12 et 13 juillet, les abonnés Prime d'Amazon peuvent profiter de promotions uniques consacrées que pour eux. Comme chaque année, Amazon nous impressionne avec des bons plans qui peuvent aller très loin, bien sûr, toutes les réductions que vous voyez ci-dessous sont toujours possibles tant que le stock du revendeur n'est pas épuisé.



Aujourd'hui, Beats a décidé de faire le buzz en affichant des réductions qui vont en convaincre plus d'un.

C'est clairement l'occasion d'en profiter et de faire passer le message à vos proches qui sont abonnés Prime.

Le Beats Studio 3 à -38%

Vous cherchez un casque haut de gamme avec des caractéristiques de folies ?

Le Beats Studio 3 va probablement répondre à vos exigences, le casque propose une tonne de fonctionnalités et des atouts qui vont sans doute attirer votre attention.

Voici à quoi vous attendre si vous commandez le Beats Studio 3 :

Mode réduction active du bruit qui bloque activement les bruits autour de vous

Étalonnage audio en temps réel pour optimiser l'expérience d'écoute

Puce Apple W1 pour améliorer la portée du Bluetooth et éviter les déconnexions pendant la lecture d'un contenu

22 heures d'autonomie par cycle de recharge

Technologie Fast Fuel pour 3 heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge

Ajoutons à cela le confort du casque grâce à des coussinets souples qui intègrent un système de soufflet sophistiqué.

Pour résumer, les ingénieurs Beats ont passé en priorité la qualité audio et le confort pendant la conception du casque.

Acheter le casque Beats Studio3 à 169€ au lieu de 274,60€ (-38%)

(Offre réservée exclusivement pour les abonnés Amazon Prime)

Les Powerbeats Pro sans fil à -31%

La deuxième promotion de Beats à l'occasion de l'Amazon Prime Day 2022 concerne les écouteurs sans fil Powerbeats Pro.

Une pépite pour les sportifs, ces écouteurs ont été conçus pour être résistant à la transpiration et rester toujours fixés à vos oreilles même pendant des activités sportives intensives.

Voici les principaux atouts des Powerbeats Pro :

Une autonomie de 9 heures

Un boîtier de charge capable de stocker 24 heures d'énergie pour recharger les écouteurs

Résistance à l'eau et à l'entraînement (à noter qu'ils ne sont pas étanches évidemment)

Connectivité améliorée pour les produits Apple

Bouton pour gérer le volume et changer de musique directement sur les écouteurs

Mode Transparence

Technologie Fast Fuel pour 3 heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge

Compatible avec les appareils Android

Micros intégrés

Le seul regret qu'on peut avoir avec ces écouteurs, c'est qu'ils ne proposent pas de réduction de bruit, ce qui peut s'avérer gênant si vous êtes dans un environnement bruyant, les sons extérieurs viendront s'incruster dans ce que vous écoutez.

Acheter Powerbeats Pro sans fil à 169€ au lieu de 245,44€ (-31%)

(Offre réservée exclusivement pour les abonnés Amazon Prime)

