Amazon Prime Day 2022 : la marque LG propose des réductions jusqu'à -40 %

Ça y est, nous sommes en plein cœur de l'Amazon Prime Day 2022, un événement annuel qui dure seulement 48 heures avec des ventes flash qui se renouvellent automatiquement toutes les heures et uniquement pour les abonnés Prime. Pour cette occasion très spéciale qui existe depuis maintenant 7 ans, LG nous a sorti le grand jeu avec plusieurs promotions sur ses produits. C'est le moment de se faire plaisir !

Les économies, c'est maintenant

Les 12 et 13 juillet, les abonnés Prime d'Amazon peuvent profiter de promotions uniques consacrées que pour eux. Comme chaque année, Amazon nous impressionne avec des promotions qui peuvent aller très loin, bien sûr, toutes les réductions que vous voyez ci-dessous sont toujours possibles tant que le stock du revendeur n'est pas épuisé.



Aujourd'hui, la marque LG a décidé de faire parler d'elle en affichant des réductions comme rarement on en voit.

C'est clairement l'occasion d'en profiter et de faire passer le message à vos proches qui sont abonnés Prime.

Le résumé des bons plans de LG jusqu'à -40%

Pour le Prime Day, LG a sorti plusieurs offres inédites sur ses PC portables, écrans et vidéoprojecteurs, on vous a concocté un résumé des meilleures offres à saisir d'urgence !

LG CineBeam Portable Vidéoprojecteur LED



Avantages : Écran de projection de 100 pouces, fonction audio Bluetooth intégrée, fonction Screen Share, 2h30 d'autonomie, HD 720p, 550 lumens...



Prix : Profitez-en à seulement 269,99€ au lieu de 331€ (-18%) LG gram 17Z90P-G.AR56F - PC portable 17"



Avantages : grand écran de 17 pouces QHD+, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go, 19.5h d'autonomie, poids léger, Tunderbolt 4, résolution 2560x1600...



Prix : Profitez-en à seulement 999,99€ au lieu de 1325,71€ (-25%) LG UltraWide 29" Moniteur ultra large



Avantages : résolution de 2560x1080, HDR 10, compatible OnScreen Control, AMD FreeSync, 60 Hz, IPS à 99% du spectre de couleurs sRGB...



Prix : Profitez-en à seulement 159,99€ au lieu de 266,43€ (-40%) LG UltraGear 27GL63T-B Full HD 27''



Avantages : 1920x1080, 1 ms, 144 Hz, sRGB 99%, Display Port, Gsync compatible HDR 10, FreeSync, hauteur pivotable...



Prix : Profitez-en à seulement 199,99€ au lieu de 257,90€ (-22%) LG 24BL650C-B 24" Moniteur Pro



Avantages : étalonnage des couleurs, mode Flicker Safe, mode lecture, port USB-C pour le transfert de l'affichage de l'écran, 75 Hz, Full HD...



Prix : Profitez-en à seulement 179,99€ au lieu de 202,28€ (-11%) LG UltraGear 27GN850-B 27" Moniteur Gaming



Avantages : résolution de 2560x1440, 144 Hz, HDR 10, compatible Nvidia Gsync, AMD FreeSync, fonction gaming, hauteur ajustable...



Prix : Profitez-en à seulement 299,99€ au lieu de 359,54€ (-17%)



Découvrez également une multitude d'autres promotions sur les écrans, PC et vidéoprojecteurs de LG.

Rappelons tout de même que toutes les réductions affichées avec l'étiquette "Prime Day" sont exclusivement réservées pour les abonnés à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49 euros par an.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.