Amazon Prime Day 2022 : la marque Bose propose des réductions jusqu'à -32 %

L'Amazon Prime Day 2022 bat son plein, un événement annuel qui dure seulement 48 heures avec des ventes flash qui se renouvellent automatiquement toutes les heures et uniquement pour les abonnés Prime. Pour cette occasion très spéciale qui existe depuis maintenant 7 ans, l'expert du son Bose nous a sorti le grand jeu avec plusieurs promotions sur ses produits. C'est le moment de se faire plaisir !

Les économies, c'est maintenant

Les 12 et 13 juillet, les abonnés Prime d'Amazon peuvent profiter de promotions uniques consacrées que pour eux. Comme chaque année, Amazon nous impressionne avec des promotions qui peuvent aller très loin, bien sûr, toutes les réductions que vous voyez ci-dessous sont toujours possibles tant que le stock du revendeur n'est pas épuisé.



Aujourd'hui, Bose a décidé de faire parler d'elle en affichant des réductions spéciales Prime Day !

C'est clairement l'occasion d'en profiter et de faire passer le message à vos proches qui sont abonnés Prime.

Le résumé des bons plans de Bose jusqu'à -32%

Pour le Prime Day, Bose a sorti plusieurs offres inédites sur ses casques, enceintes et écouteurs, on vous a concocté un résumé des meilleures offres à saisir d'urgence !

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Micro



Avantages : technologie audio exclusives, indice de protection IP67, 6 heures d'écoute par charge, donne accès à l'assistant vocal du téléphone connecté...



Prix : Profitez-en à seulement 90,24€ au lieu de 118,99€ (-24%)

Écouteurs à réduction de bruit Bose QuietComfort® Earbuds



Avantages : technologie de réduction de bruit ultra-performante, son clair et égalisé, 6h d'écoute par charge, indice de protection IPX4, commande tactiles...



Prix : Profitez-en à seulement 151,99€ au lieu de 224,90€ (-32%)

La version blanche des écouteurs est aussi étiquetée Prime Day. Bose Noise Cancelling Headphones 700



Avantages : réduction de bruit à 11 niveaux, commandes tactiles, jusqu'à 20 heures d'autonomie par cycle de charge, capture vocale inégalée pour vos appels...



Prix : Profitez-en à seulement 179,54€ au lieu de 259,99€ (-31%)

La version noire des écouteurs est aussi étiquetée Prime Day.

Rappelons tout de même que toutes les réductions affichées avec l'étiquette "Prime Day" sont exclusivement réservées pour les abonnés à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49 euros par an.

