Amazon Prime Day 2022 "bis" : toutes les promos Apple !

Pour la première fois, Amazon relance son Prime Day dans la même année. Après les promotions de juillet 2022, l'entreprise américaine remet ça avec à nouveau 48 heures de réductions sur une tonne de produits. Bien évidemment, les ventes flash concernent une grande partie des produits Apple. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est clairement le moment de se faire plaisir !

Les produits Apple en promo chez Amazon

Les 11 et 12 octobre, les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de promotions uniques et dédiées. Comme chaque année, Amazon ne lésine pas sur les moyens avec des réductions atteignant parfois des sommets.

Si vous êtes en quête d'un nouvel iPhone ou d'une nouvelle Apple Watch, c'est le moment de passer commande, car les promotions affichées ci-dessous permettent d'obtenir une belle réduction sur le prix habituel. Pour vous ou un proche, les économies, ça commence maintenant. Voici notre sélection tirée de la page Apple Prime Day.

Apple Watch

Apple Watch 7 GPS 2021 vert, 41 mm



Avantages : modèle identique à l'Apple Watch 8, écran Retina toujours activé, résistance à la poussière IP6X, mesure du taux d’oxygène dans le sang, électrocardiogramme, alertes en cas de fréquence cardiaque anormale, etc.



Prix : disponible à 364€ au lieu de 469€ (-15%) Apple Watch SE GPS 2021, 40 mm



Avantages : b oîtier en aluminium argent, grand écran Retina OLED, suivi de l'activité et du rythme cardiaque, détection des chutes, étanche...



Prix : disponible à 249€ au lieu de 299€ (-20%) Apple Watch 3, 42 mm



Avantages : grand modèle, écran Retina OLED, suivi de l'activité et du rythme cardiaque, étanche...



Prix : disponible à 219€ au lieu de 249€ (-12%)

AirPods

Apple AirPods Pro 2021 MagSafe



Avantages : modèle iconique, réduction active du bruit, mode Transparence, Audio spatial, Égalisation adaptative, trois tailles d’embouts fuselés, Capteur de pression, Résistance à l’eau et à la transpiration, 24 heures d'autonomie, recharge sans fil MagSafe, connexion magique et Siri.



Prix : disponible à 215€ au lieu de 279€ (-23%) Apple AirPods Max, vert



Avantages : casque haut de gamme, style inimitable, plusieurs coloris, transducteur dynamique offrant un son haute-fidélité, Réduction active du bruit, Mode Transparence, Audio spatial, etc.



Prix : disponible à 494€ au lieu de 629€ (-22%)

iPhone

iPhone 13 Pro bleu alpin, 1 To



Avantages : Un iPhone magnifique avec écran Super Retina XDR 6,1 pouces, 120 hz, Compatibilité 5G, Puce A14 Bionic, Face ID, triple appareil photo dont mode macro, résistance à l’eau (IP68), compatible MagSafe.



Prix : disponible à 1599€ au lieu de 1739€ (-8%) iPhone 12 mini Red, 128 Go



Avantages : Écran Super Retina XDR 5,4 pouces compact, Compatibilité 5G, Puce A14 Bionic, Face ID, Double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx, résistance à l’eau (IP68), compatible MagSafe.



Prix : disponible à 619€ au lieu de 699€ (-11%)

Coques

Coque Apple iPhone 13



Avantages : qualité de fabrication, plusieurs coloris, compatibilité parfaite, MagSafe...



Prix : disponible à 34€ au lieu de 55€ (-36%) Coque Apple iPhone 13 Pro



Avantages : qualité de fabrication, plusieurs coloris, compatibilité parfaite, MagSafe...



Prix : disponible à 34€ au lieu de 55€ (-36%) Coque Apple iPhone 12 / 12 Pro



Avantages : qualité de fabrication, plusieurs coloris, compatibilité parfaite, MagSafe...



Prix : disponible à 39€ au lieu de 55€ (-36%)

iPad

Apple iPad Air M1 2022 (64 Go) - Bleu



Avantages : écran Liquid Retina HD de 10,9 pouces, Touch ID sur la tranche, puce M1, appareil grand-angle à l'arrière et ultra-grand angle de 12 Mpx à l'avant, haut-parleurs stéréo...



Prix : disponible à 587€ au lieu de 699€ (-17%) Apple iPad Mini 6 2021 (64 Go) - Gris



Avantages : Écran Liquid Retina de 8,3 pouces, Puce A15 Bionic, Touch ID, Appareil photo arrière grand‑angle 12 Mpx, caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx, Haut‑parleurs stéréo panoramiques, Wi-Fi, 10 heures d’autonomie, USB-C, Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération).



Prix : disponible à 519€ au lieu de 559€ (-7%) Apple iPad 9 2021 (64 Go) - Bleu



Avantages : écran Retina de 10,2 pouces avec True Tone, Puce A13 Bionic, Appareil photo arrière grand-angle 8 Mpx, caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx, Haut‑parleurs stéréo, Touch ID, Wi‑Fi 802.11ac, 10 heures d’autonomie, Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) et le Smart Keyboard.



Prix : disponible à 349€ au lieu de 389€ (-10%)

Mac

Apple MacBook Air M2 2022 (8 / 256 Go)



Avantages : écran bord à bord de 13,6 pouces, Touch ID sur le clavier, puce M2 dernier cri, caméra Full HD grand angle, 2 haut-parleurs stéréo, 18 heures d'autonomie, macOS Ventura...



Prix : disponible à 1429€ au lieu de 1499€ (-5%) Apple MacBook Pro M1 Pro 2021 (16 / 512 Go)



Avantages : puce M1 Pro ultra puissante, écran bord à bord de 14,3 pouces XDR miniLED, Touch ID sur le clavier, caméra Full HD grand angle, 6 haut-parleurs stéréo avec annulation de force, 17 heures d'autonomie, macOS Ventura...



Prix : disponible à 2112€ au lieu de 2249€ (-6%)



Rappelons tout de même que toutes les réductions affichées avec l'étiquette "Prime Day" sont exclusivement réservées pour les abonnés à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49 euros par an.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.