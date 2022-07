Amazon Prime Day 2022 : retrouvez des promotions de folies sur les produits Apple

Ça y est, nous sommes en plein cœur de l'Amazon Prime Day, un événement annuel qui dure seulement 48 heures avec des ventes flash qui se renouvellent automatiquement toutes les heures et uniquement pour les abonnés Prime. Pour cette occasion très spéciale qui existe depuis maintenant 7 ans, Amazon propose des réductions sur de nombreuses catégories de produits. Retrouvez ici les meilleures promotions sur les produits Apple, c'est clairement le moment de se faire plaisir !

Les iPhone, Apple Watch et Apple Pencil sont en promotion

Les 12 et 13 juillet, les abonnés Prime d'Amazon peuvent profiter de promotions uniques consacrées que pour eux. Comme chaque année, Amazon nous impressionne avec des bons plans qui peuvent aller très loin, bien sûr, toutes les réductions que vous voyez sont toujours possibles tant que le stock du revendeur n'est pas épuisé.



Si vous êtes en quête d'un nouvel iPhone ou d'une nouvelle Apple Watch, c'est le moment de prendre une décision et de passer commande, car les promotions affichées ci-dessous permettent d'obtenir une belle réduction sur le prix habituel. Pour vous ou un proche, les économies, ça commence maintenant.

Les produits Apple sont en promotions





Découvrez également une multitude d'autres promotions sur Apple Watch et iPhone.

Rappelons tout de même que toutes les réductions affichées avec l'étiquette "Prime Day" sont exclusivement réservées pour les abonnés à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49 euros par an.

