Prime Day 2023 : les TV 4K profitent de belles réductions !

Philips "Exclusif à Amazon" 50PUS8107, Téléviseur 50 Pouces LED



Ce téléviseur Philips offre une expérience visuelle immersive avec des images nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides grâce au moteur Philips Pixel Precise Ultra HD et à la compatibilité HDR. La technologie Ambilight à 3 côtés crée une atmosphère enveloppante en s'adaptant au contenu affiché. De plus, les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos garantissent une qualité audio cinématographique. Avec des fonctionnalités optimisées pour le jeu, un système intelligent Android et la commande vocale, ce téléviseur offre une expérience complète et polyvalente.



Prix : disponible dès maintenant à 499€ au lieu de 559€ (-11%)

TV Sony Bravia - KD-65X80K: TV 4K Ultra HD (65 pouces)



Profitez d'un dispositif d'affichage en LED, du processeur X1 de Sony, de la 4K HDR, d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz, d'un son X-Balanced Speaker et de Google TV. Les couleurs sont boostés grâce à TRILUMINOS PRO.



Prix : disponible dès maintenant à 899€ au lieu de 1099€ (-18%)

Sony XR-65A75K – BRAVIA XR, Smart TV OLED 4K Ultra HD (65 pouces)



Le téléviseur Sony OLED offre des images magnifiques et réalistes grâce à sa qualité d'affichage exceptionnelle. La technologie Acoustic Surface Audio+ crée un son immersif en utilisant l'écran comme haut-parleur. Son design fin en métal met l'accent sur l'image. Doté du HDMI 2.1, il est parfaitement adapté aux consoles de nouvelle génération, offrant une expérience de jeu optimale. Avec Google TV et l'Assistant Google, vous accédez à un vaste monde de divertissements personnalisés et vous pouvez contrôler votre téléviseur et vos objets connectés par la voix.



Prix : disponible dès maintenant à 1599€ au lieu de 1890€ (-15%)

Toshiba 43UF3D63DA Téléviseur 43 Pouces Fire TV



Ce téléviseur offre des images impressionnantes en résolution 4K Ultra HD avec une netteté de détail exceptionnelle grâce aux technologies Dolby Vision, HDR 10, HLG et TRU, ainsi que le micro dimming pour un contraste et des couleurs réalistes. Avec Android Smart TV, vous avez accès à une multitude d'applications et de bibliothèques multimédia. Le contrôle intelligent vous permet de commander le téléviseur avec votre voix via Amazon Alexa, et les options variées, y compris les haut-parleurs Onkyo et les connexions multiples, offrent une flexibilité d'utilisation. De plus, le téléviseur dispose d'un triple tuner intégré pour recevoir la télévision directement, sans besoin d'un récepteur supplémentaire.



Prix : disponible dès maintenant à 299€ au lieu de 349€ (-14%)

Samsung QE55Q75B Téléviseur QLED 55 Pouces UHD



Ce téléviseur QLED 55 pouces offre une résolution 4K et est doté d'un processeur Quantum 4K avec intelligence artificielle pour une définition vidéo optimisée. Le Motion Xcelerator Turbo+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz garantit des images ultra fluides, idéal pour les joueurs. Le Quantum HDR offre une qualité d'image cinématographique avec des tons clairs, des détails précis et des noirs profonds. Le son surround 3D avec OTS Lite crée une expérience sonore immersive, et la fonctionnalité Smart Hub permet d'organiser facilement le contenu préféré. Avec un design élégant AirSlim, ce téléviseur offre une expérience visuelle et sonore de qualité supérieure.



Prix : disponible dès maintenant à 689€ au lieu de 749€ (-8%)

TCL 43P639 Téléviseur LED 43 Pouces UHD 4K Google TV



Ce téléviseur offre une qualité d'image 4K HDR avec des couleurs précises, des tons clairs et foncés bien reproduits, et des détails époustouflants. Il améliore également les couleurs pour une expérience visuelle similaire à celle du HDR. Avec HDR10, profitez d'un divertissement illimité de la meilleure qualité HDR. Le téléviseur est adapté aux jeux avec HDMI 2.1, ALLM pour une latence minimale et les meilleurs réglages d'image. Le son est enrichi grâce à la technologie Dolby Audio. Enfin, avec Google TV, accédez facilement et sans limites à tout le contenu que vous aimez, exactement comme vous le souhaitez.



Prix : disponible dès maintenant à 299€ au lieu de 329€ (-9%)