After Prime Day : découvrez des réductions sur les produits Apple (jusqu'à -21%)

Officiellement, le Prime Day 2022 est terminé, on remercie d'ailleurs les équipes logistiques d'Amazon qui ont dû suivre un rythme très intense pour préparer nos colis. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Amazon les promotions pour les abonnés Prime, ça continue même après l'événement annuel. Le géant du shopping en ligne propose encore quelques ventes flash sur les produits Apple (exclusivement pour les abonnés Prime).

Apple x Amazon, découvrez les offres "After Prime Day"

Pendant le Prime Day, tout ne s'est pas vendu, Apple n'a probablement pas réussi à convaincre autant qu'espéré avec ses timides remises de -10% sur ses produits. Du coup, pour vider les stocks restants, Amazon organise quelques ventes flash qui restent réservées seulement pour les abonnés Prime.

Contrairement au 12 et 13 juillet dernier, on retrouve cette fois plus de produits Apple en promotion et des remises quand même plus intéressantes (même s'il n'y a rien d'incroyable).



Nous vous avons fait un petit résumé des meilleures offres à saisir rapidement, car n'oublions pas, cela peut s'interrompre à tout moment puisque cela est en fonction de l'écoulement des stocks.

Les dernières promotions

Apple Watch Series 6, Smart Battery Case pour iPhone 11 Pro Max, étui pour Apple Pencil en édition spéciale, Magic Keyboard, iPad Pro... Amazon a décidé de nous offrir quelques promotions supplémentaires et ça vaut le détour !

Voici un résumé des offres à retrouver :

Sur chacun des produits mentionnés ci-dessus, Amazon dévoile une disponibilité de la vente flash pour 10 jours, à noter qu'elles sont soumises au stock restant. Si vous êtes intéressé par un produit, ne réfléchissez pas trop et foncez !

Toutes les offres Apple "After Prime Day" sont à retrouver ici.

Pour valider votre commande, vous devez être abonné à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49€ par an, mais qui vous donne accès à une multitude d'avantages.

