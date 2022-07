Découvrez les 5 produits et accessoires Apple qui passeront à l'USB-C dès 2023

Après avoir longtemps fait confiance au port Lightning, Apple estime aujourd'hui que cette connectique n'a plus d'avenir au sein de son écosystème. Cette nouvelle stratégie s'explique par l'Union européenne qui a fait pression sur le géant californien pour démocratiser le port USB-C afin de faciliter la recharge des smartphones et réduire les déchets électroniques qui s'accumulent quand un utilisateur passe de l'iPhone vers un smartphone sous Android ou l'inverse.

5 produits et accessoires Apple vont migrer vers l'USB-C

Ces dernières années, nous avons pu apercevoir un retournement de situation en ce qui concerne la connectique de plusieurs produits Apple. En effet, la firme de Cupertino avait longtemps misé sur son port Lightning, l'entreprise considérait que sa technologie était meilleure que l'USB-C qu'on identifie sur tous les appareils concurrents.



Aujourd'hui, Apple a compris qu'il n'est plus possible d'avancer seul avec un port exclusif qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est une gêne pour les utilisateurs qui possèdent des accessoires en USB-C, mais aussi pour la protection de l'environnement, une cause qui compte beaucoup pour Apple qui fait énormément d'efforts pour réduire son empreinte carbone.

La transition vers l'USB-C a déjà commencé, tous les Mac qu'Apple vend actuellement, du MacBook Air au Mac Pro, sont désormais dotés de connecteurs USB-C. On aperçoit également cette connectique sur :

L'iPad Pro 2018 et plus récent

L'iPad Air 2020 et plus récent

L'iPad mini de sixième génération

Le Studio Display

Le Pro Display XDR

Le Magic Keyboard pour iPad

Le Beats Flex

Les étuis de charge pour les Beats Studio Buds

Les Beats Fit Pro

La liste commence à être longue, il est légitime de se demander quelle sera la prochaine étape ? Selon plusieurs rumeurs, voici les produits qui passeront en USB-C dès 2023...

Les iPhone 15

La gamme iPhone 14 qui va être lancée au cours de septembre ou octobre 2022 sera la dernière à posséder un port Lightning. L'analyste Ming-Chi Kuo a eu comme information il y a plusieurs mois qu'Apple introduira l'USB-C sur tous les modèles d'iPhone 15.



Est-ce que cela était dans les plans d'Apple ?

Il y a peu de chance, en réalité le géant californien a été brusqué par l'Union européenne qui a récemment mis un coup de pression aux grandes entreprises comme Apple. L'USB-C est officiellement obligatoire sur les smartphones, tablettes, écouteurs, casques et autres produits électroniques dès le 4e trimestre de 2024.

L'iPad d'entrée de gamme

Apple a déjà passé l'iPad Air à l'USB-C, ce qui n'est pas encore le cas de l'iPad d'entrée de gamme. Selon Filipe Espósito du site 9to5mac et Mark Gurman de Bloomberg, on peut s'attendre à de l'USB-C sur la 10e génération de l'iPad.



Après l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad mini, l'iPad d'entrée de gamme bouclera la boucle en intégrant le port USB-C.

Dès qu'Apple aura franchi le pas, l'ensemble des iPad dans le catalogue possèderont le port USB-C.

Le Lightning deviendra rapidement un lointain souvenir pour les utilisateurs d'iPad...

La batterie externe MagSafe

C'est une rumeur qui est quasiment sûre à 100%, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la batterie externe MagSafe d'Apple disponible sur l'Apple Store en ligne et sur Amazon va, elle aussi, migrer vers le port USB-C. Pour rappel, cette batterie externe fonctionne exclusivement sur les iPhone 12 et les plus récents, à l'heure actuelle, elle dispose uniquement d'un port Lightning pour se recharger.



Cette décision pourrait faire suite aux nombreuses ventes perdues à cause de la présence du Lightning. Énormément de consommateurs ont privilégié l'achat de ce type de batterie externe chez des accessoiristes comme ESR, Belkin ou encore Anker pour profiter d'un port USB-C.

Bon après... Il faut aussi jouer la carte de l'honnêteté, ce n'est pas le seul argument, quand on voit un prix divisé en 2 par rapport à la batterie externe officielle d'Apple, ça pèse dans la balance au moment du choix.

Le boîtier de charge des AirPods

Comme dit plus haut, l'Union européenne demande également à ce que les écouteurs sans fil passent à de l'USB-C.

Il faut reconnaître que ce type d'accessoire est souvent renouvelé et cela crée des déchets électroniques dès que l'utilisateur migre d'écouteurs sans fil concurrents à une paire AirPods.



Pour le moment, les indiscrétions sont dans l'incapacité de confirmer si le port Lightning sera présent sur le boîtier de charge des AirPods Pro 2 qui devraient être annoncés cette année. Notons toutefois que les chances sont minces, car si c'était le cas, l'information aurait probablement déjà fuité jusqu'aux oreilles des leakers et analystes.

La Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad

On ne s'y attendait pas, mais la Magic Mouse d'Apple devrait aussi passer à l'USB-C. En effet, l'accessoire fait partie des "appareils électroniques" qui doivent obligatoirement passer au port USB-C avant l'automne 2024.

L'analyste Kuo prévoit que le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse d'Apple adopteront des connexions USB-C. Ces trois accessoires sont dotés d'un chargeur Lightning.

Qu'en pensent les clients Apple ?

Quand on regarde les réseaux sociaux et les forums d'entraide, le port Lightning ne semble pas gêner la communauté Apple, au contraire, cette connectique est fortement appréciée comparée à l'ancien connecteur à 30 branches qui a été présent sur les produits Apple de 2003 à 2012.



Toutefois, beaucoup de personnes se plaignent aussi de ne pas avoir d'USB-C, ce sont en général des clients qui ont récemment quitté l'univers Android pour venir dans l'écosystème Apple.

Ils ne peuvent plus utiliser leur chargeur, leur station d'accueil, leur station de charge, les supports... C'est un point faible qui cause parfois beaucoup de dépenses quand il faut racheter des accessoires.



Pour résumer, l'USB-C est loin de faire l'objet d'un refus de la part des clients Apple, au contraire, le connecteur est bien reçu et fait le bonheur des propriétaires de produits Apple qui l'utilisent au quotidien.

