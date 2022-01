Découvrez les produits Apple qui vont disparaître en 2022

Hier à 15:30

Medhi Naitmazi

Si l'on parle souvent des produits actuels d'Apple, ainsi que ceux à venir, il ne faut pas oublier qu'ils enterrent bien souvent d'anciens appareils. Alors que 2021 a vu disparaitre 4 produits Apple dont l'iMac Pro et l'iPhone XR, l'année qui vient de démarrer emportera un certain nombre de références. Et oui, pour faire de la place aux Apple Watch 8, iPhone 14, AirPods Pro 2, Mac M2 et autres casque AR/VR, une partie de l'existant va être sacrifiée pour des raisons de performances et / ou de design.

Apple Watch Series 3 (2017)

C'est certainement elle qui doit le plus céder sa place. L'Apple Watch Series 3 fêtera cette année ses 5 ans, malgré des caractéristiques techniques limitées qui l'empêche même parfois d'être mise à jour vers watchOS 8. Le produit reste intéressant pour quiconque souhaite une smartwatch totalement intégrée à l'écosystème Apple, mais elle n'affiche que 8 Go de stockage, aucun capteur de santé hormis le rythme cardiaque et surtout une puce et un écran dépassés. Mieux vaut ajouter 100€ et prendre une Apple Watch SE qui est globalement meilleure à tout point de vue. Elle laissera le champ libre à l'Apple Watch 8 dont les rumeurs suggèrent qu'elle pourrait mesurer le taux de glycémie dans le sang, idéal pour les diabétiques.

iPhone 11 (2019)

Bien qu'encore excellent sur tous les plans, l'iPhone 11 devra nous quitter en 2022 avec l'arrivée de l'iPhone 14. Apple conserve généralement 3 années-modèles sur ses smartphones haut de gamme, histoire de proposer une offre conséquente et adaptée à tous les budgets. L'iPhone 11 Pro était particulièrement intéressant avec son triple capteur photo, sa dalle OLED et sa puce A13. Il fait toujours quasiment jeu égal avec les iPhone 12 et iPhone 13 dans bien des situations. Photo, jeux, productivité et design, tout y est.

iPod touch (2019)

Autrefois un excellent produit, l'iPod Touch a été complètement délaissé par Apple. La dernière version date de 2019, mais c'était vraiment pour dire qu'elle n'enterrait pas cette gamme qui a fait en grande partie le succès de la société dans les années 2000.



Il fonctionne avec la puce A10 Fusion, que l'on retrouve dans l'iPhone 7. Malgré une puissance correcte pour les jeux et les apps, son petit écran de 4 pouces paraît dépassé, tout comme sa caméra frontale d'une résolution de 1,2 Mpx. Dommage, c'était un bon produit pour les ados.

Mac Intel

2022 sera l'année de la fin de la transition d'Intel vers sa propre architecture Apple Silicon. Du coup, exit l'iMac 27 pouces Intel, le Mac mini Intel ou encore le Mac Pro Intel. Tous vont être remplacés par des modèles M1 Pro / Max ou bien M2 dans certains cas. Apple unifiera ainsi sa gamme d'ordinateur avec un seul type de processeur offrant des performances largement supérieures et une efficacité énergétique inégalée comme en atteste notre test du MacBook Pro 14 pouces M1 Max.

Beats Solo3 Wireless (2016)

Dernier produit à nous quitter, le casque Beats Solo3 Wireless. Apple possédant la marque créée par Dr Dre depuis 2014, elle n'a pas lésiné sur les moyens en sortant plusieurs nouveautés chaque année pour les fans de musique typée hip-hop. Si le Solo3 Wireless est toujours dans le coup, il a du mal à tenir la comparaison avec les modèles plus récents qui font largement mieux en réduction de bruit et en qualité sonore. De plus, la firme a arrêté la commercialisation des Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP il y a deux mois.