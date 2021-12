Les 4 produits Apple qui ont fait leurs adieux en 2021

Alexandre Godard

Chaque année, comme toute marque qui se respecte, Apple met en vente de nouveaux produits et à l'inverse, en supprime certains de son catalogue. À 48 heures de la fin de l'année 2021, faisons un tour rapide des produits que nous ne reverrons plus en Apple Store ou sur la boutique en ligne.

Ce n'est qu'un au revoir (ou pas)

L'année 2021 aura une fois de plus été une année riche en émotions pour les fans d'Apple. Du côté des nouveautés, nous pouvons citer l'iMac 24 pouces sous différentes couleurs, l'iPhone 13, les AirPods 3 ou encore le MacBook Pro avec son nouveau design.



Mais le géant américain en a également profité pour faire un tri et supprimer quelques produits de sa boutique, certains n'étant plus dans les petits papiers et d'autres jugés trop anciens et bientôt remplacés par des produits flambants neufs. Voici donc les 4 produits que vous ne trouverez plus en vente dans les Apple Store ou sur la boutique en ligne d'Apple.

iMac Pro

En début d'année, Apple a fait frétiller notre rétine lors de la présentation du nouvel iMac 24 pouces. Avec son design revisité, sa puce M1 et sa couleur unie que ce soit sur l'écran, le clavier ou la souris, l'ancien iMac n'avait plus son mot à dire. Résultat, Apple a fait de l'espace en supprimant certains produits dont l'iMac Pro, en déclarant que ceux qui recherchent encore plus de puissance immédiatement peuvent se diriger vers un Mac Pro.



Toujours dans le but de faire une transition intégrale vers Apple Silicon, nul doute qu'un iMac 27 pouces 2021 équipé d'une puce M1 Pro ou M1 Max devrait voir le jour dans les mois ou années à venir.

iMac 21.5 pouces

Même raison que celle évoquée ci-dessus, maintenant que l'iMac 24 pouces coloré est en vente avec l'objectif de devenir l'ordinateur de bureau le plus populaire au travail ou à la maison, l'ancien modèle de 21.5 pouces n'a plus trop sa place. Direction la porte de sortie et place à la jeunesse.

HomePod

Avec son prix excessif dépassant les 300 €, le HomePod "classique" n'a jamais réussi à trouver sa place auprès du grand public. Évidemment qu'en étant un produit estampillé Apple, il s'est tout de même vendu à des millions d'exemplaires, mais Apple a quand même décidé de changer les codes pour s'aligner sur la concurrence et même la dépasser.



Au final, Apple nous propose un HomePod Mini, plus petit, coloré et moins onéreux. Avec son intégration à l'écosystème de la pomme, son design épuré, sa taille passe-partout et son "petit prix" de 99 €, autant vous dire qu'il a fait des ravages ces derniers mois en termes de vente. Au revoir papa HomePod.

iPhone XR

Pour le coup, c'est de la logique pure et dure et on l'avait vu venir. Avec la sortie de la gamme iPhone 13, il faut une fois de plus avancer avec son temps et supprimer le plus ancien des modèles. En cette année 2021, c'est donc l'iPhone XR qui tire sa révérence. Apple propose désormais l'iPhone 11, le 12, le 13 et le SE. L'année 2022 devrait en toute logique voire débarquer l'iPhone 14 au profit de l'iPhone 11 qui prendra sa retraite. Les rumeurs indiquent également qu'un iPhone SE 2 pourrait surgir et mettre le modèle de première génération au placard.