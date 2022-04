Près de 20% des matériaux utilisés dans les produits Apple en 2021 étaient recyclés

Julien Russo

Du fait de sa gigantesque activité dans le monde et de sa production énergivore, Apple a réussi à atteindre la neutralité carbone pour ses infrastructures et celles de ses partenaires en 2020. L'objectif de la firme est maintenant de poursuivre cette neutralité dans ses produits, l'entreprise révèle que 20% des matériaux utilisés dans ses produits commercialisés l'année dernière étaient... recyclés !

Apple poursuit son objectif de neutralité carbone pour ses produits

Apple est l'une des rares entreprises dans le monde à tout faire pour ne pas aggraver le réchauffement climatique qui semble inarrêtable à cause de l'activité humaine sur notre planète. Le géant californien a réduit de 34% son empreinte carbone grâce à la puce M1 dans les nouveaux Mac, le dernier iPad Air possède un boîtier en aluminium recyclé à 100%, le film plastique qui enveloppe habituellement la boîte d'un iPhone a été supprimé...



Les efforts sont nombreux et Apple n'hésite pas à relayer toutes ses actions avec une immense fierté. Comme l'a révélé un récent rapport environnemental (qui apparait à quelques jours de la journée de la Terre), la firme de Cupertino a atteint sa plus forte utilisation de matériaux recyclés dans ses produits (20%), c'est une première depuis la création de l'entreprise !

Quand on regarde en détail les résultats d'Apple en 2021, on s'aperçoit que :

59% de l'aluminium expédié par Apple provenait de diverses sources de recyclages.

de l'aluminium expédié par Apple provenait de diverses sources de recyclages. Les plastiques n'ont représenté que 4% des emballages

Lisa Jackson la vice-présidente de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales d'Apple a déclaré :

Alors que les gens du monde entier se joignent à la célébration du Jour de la Terre, nous faisons de réels progrès dans notre travail pour faire face à la crise climatique et fabriquer un jour nos produits sans rien prendre de la terre. Notre rythme rapide d'innovation aide déjà nos équipes à utiliser les produits d'aujourd'hui pour construire ceux de demain, et alors que notre chaîne d'approvisionnement mondiale fait la transition vers une énergie propre, nous tracerons une voie à suivre pour d'autres entreprises.

Aujourd'hui, Apple annonce instaurer une certification de recyclage Gold et accroître l'utilisation de cobalt, tungstène et terres rares recyclées. Pour le moment, nous ne sommes pas à 100% de l'utilisation, mais Apple y avance progressivement !

Le rapport révèle plusieurs points importants :

4 % d'éléments de terres rares recyclés certifiés , une augmentation significative depuis qu'Apple a introduit des éléments de terres rares recyclés dans ses appareils.

, une augmentation significative depuis qu'Apple a introduit des éléments de terres rares recyclés dans ses appareils. 30 % d'étain recyclé certifié , avec tous les nouveaux iPhone, iPad, AirPods et Mac contenant 100 % d'étain recyclé dans la soudure de leurs cartes principales.

, avec tous les nouveaux iPhone, iPad, AirPods et Mac contenant 100 % d'étain recyclé dans la soudure de leurs cartes principales. 13 % de cobalt recyclé certifié , utilisé dans les batteries d'iPhone qui peuvent être démontées par le robot de recyclage Daisy d'Apple et retourné sur le marché.

, utilisé dans les batteries d'iPhone qui peuvent être démontées par le robot de recyclage Daisy d'Apple et retourné sur le marché. De l'or recyclé certifié, présent - pour la première fois dans un produit Apple - dans le placage de la carte principale et des fils de la caméra avant et des caméras arrière de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro. Pour franchir cette étape, Apple a été le premier à mettre en place des niveaux de traçabilité à la pointe de l'industrie afin de créer une chaîne d'approvisionnement en or composée exclusivement de matières recyclées.

