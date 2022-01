Apple prépare son plus grand lancement de produits pour la rentrée 2022

Vous le savez, Apple prépare la sortie d'un grand nombre de produits cette année, et notamment pour la rentrée prochaine axée autour de la nouvelle gamme iPhone 14. Mais encore une fois, l'iPhone ne sera pas seul puisque nous attendons l'Apple Watch 8, l'iPad Pro 2022, les AirPods Pro 2, de nouveaux Mac M2 et plus encore. Selon un nouveau rapport de Bloomberg signé Mark Gurman, Apple prépare le terrain pour dévoiler cet automne le "plus large éventail de nouveaux produits matériels de son histoire".

Une rentrée 2022 de folie chez Apple ?

Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", le journaliste américain explique qu'il a été informé qu'Apple réserve un certain nombre de ses annonces pour l'automne. Parmi celles-ci, on trouve un MacBook Air 2022 complètement redessiné ou encore un nouvel iPad Pro avec recharge sans fil :

À cette fin, on me dit qu'Apple prépare pour cet automne le plus large éventail de nouveaux produits matériels de son histoire. C'est logique : Ma liste de vérification comprend quatre nouveaux iPhones, un MacBook Pro bas de gamme, un iMac mis à jour, le nouveau Mac Pro, un MacBook Air remanié, une mise à niveau des AirPods Pro, trois Apple Watch, un iPad bas de gamme et des iPad Pro.



Ce n'est pas donc pas une surprise, mais avec un catalogue de plus en plus fourni, la firme de Cupertino qui aime renouveler quasiment tous ses produits chaque année, a de plus en plus de travail.

Gurman confirme également son précédent rapport selon lequel Apple organisera son premier événement de l'année en mars ou en avril, notamment pour l'iPhone SE 3. Apparemment, l'iPad Pro 2022 était au départ prévu pour ce keynote, mais le journaliste explique que le calendrier a été modiifé. En même temps, Apple tend à patienter dix-huit mois entre chaque tablette haut de gamme.



Dans cette optique, le keynote de printemps 2022 d'Apple se concentrera sur l'iPhone SE 3, un nouvel iPad Air 5, et potentiellement un nouveau Mac haut de gamme, soit le Mac mini M1 Pro, soit l'iMac M1 Pro de 27 pouces, soit les deux.



Quel est le produit le plus attendu de cette année selon vous ? Le casque AR/VR ?