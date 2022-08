iPad 10 : la production a commencé, Apple prépare le stock pour un lancement en septembre

C'est l'une des annonces les plus attendues à la rentrée, Apple va présenter au monde entier la nouvelle génération de sa tablette d'entrée de gamme : l'iPad 10. La particularité avec ce modèle comparé à ses prédécesseurs, c'est qu'il apporte un tout nouveau design, fini la conception old-school place maintenant au modernisme !

L'iPad 10 est en production

Selon un rapport de Digitimes, Apple serait en train de produire massivement la 10e génération de l'iPad, les partenaires du géant californien font tourner à plein régime les chaînes de production avec qu'un seul but : anticiper la forte demande qui aura lieu lors du lancement.



De précédente rumeur affirment que la tablette aurait un écran plus grand de 10,5 pouces avec des bords nettement plus fins, une connexion USB-C et un module photo à l'arrière légèrement surélevé comme sur les derniers iPhone.

L'iPad 10 n'aura pas le dernier processeur A15, mais bien la puce A14 Bionic qui sera quand même plus rapide (il s'agit de la puce de la gamme iPhone 12). Niveau connectivité, Apple annonce une compatibilité 5G pour les modèles cellulaires, une bonne nouvelle !

Une production en cours, mais ralentie

Ce qui inquiète aujourd'hui les analystes, c'est que les usines qui produisent quotidiennement les iPad d'Apple se situent dans des zones en Chine où la production d'électricité est faible. Du 15 août au 20 août, le gouvernement de Xi Jinping a mis en place des restrictions visant à stopper l'utilisation d'électricité par les usines du secteur. Cette initiative a été mise en place pour une meilleure répartition vers les centres commerciaux, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, mais aussi les zones résidentielles.



Selon Ming-Chi Kuo qui s'est exprimé hier, l'impact sur les délais d'expédition des iPad devrait être minime, toutefois il faut surtout que le gouvernement ne soit pas tenté par une prolongation de cette restriction, sinon ça serait une catastrophe pour Apple !