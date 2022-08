Voici l'iPad 10 en images : design "plat", caméra qui dépasse mais toujours un bouton Home

Dans le cadre habituel du renouvellement de gamme chez Apple, il est fort probable que nous ayons droit à une mise à jour du modèle de base de l'iPad de 10,2 pouces plus tard cette année. Si les rumeurs ont convergé vers une fiche technique précise (puce A14, modem 5G, et port USB-C), en revanche le design n'était jusqu'ici pas connu. Nos confrères de MySmartPrice ont publié aujourd'hui des schémas présumés du nouvel iPad 10. Le design évolue avec notamment un module de caméra surélevé.

On prend (presque) les mêmes et on recommence

Le modèle de base de l'iPad n'est peut-être pas le plus sophistiqué avec son design qui date de 2010, mais c'est sa meilleure vente, car il ne coûte que 389 euros et offre un bon rapport qualité-prix en termes de fonctionnalités. L'iPad 9 est même parfois en promotion.

Un design plus plat

D'après les rendus tirés des fichiers de production CAD, nous pouvons constater que la forme générale du modèle de nouvelle génération restera la même. L'iPad continuera d'être doté d'importantes bordures autour de l'écran, ainsi que d'un bouton d'accueil Touch ID. Cependant, les côtés de l'appareil semblent avoir été aplatis, par rapport à la forme plus incurvée de la génération 2021. Cela permet d'homogénéiser la gamme avec l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad mini qui sont tous à bords plats.

Un appareil photo amélioré

À l'arrière, on peut apercevoir un nouveau design pour le système de caméra. À l'instar des anciens iPhones à double caméra, l'appareil photo de l'iPad de dixième génération est surélevé dans un module en saillie de forme ronde et droite. Cela pourrait indiquer qu'Apple met à niveau le capteur de l'appareil photo cette année, et donc que l'ensemble du composant devient plus grand et nécessite plus d'espace interne.



Le module arrière comporte deux trous, l'un pour l'objectif de l'appareil photo et l'autre pour un cercle plus petit. MySmartPrice dit que cela ressemble à un flash LED, mais cela pourrait être un trou pour le microphone.

La taille globale de l'iPad mesure 248mm x 179mm x 6,98mm selon ces schémas. Ce chiffre est à comparer aux 250 mm x 174 mm x 7,50 mm de l'actuelle génération 2021, l'iPad 9. Apple pourrait donc présenté une tablette plus fine à l'automne prochain, aux côtés des iPhone 14.



Enfin, le port USB-C tant attendu n'est pas certain d'après le rapport du jour. Vous en pensez quoi de cet iPad 10 ?