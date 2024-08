Apple doit cesser d'utiliser le préfixe "i" sur le nom de ses produits, selon le créateur de l'idée

Depuis plus de 20 ans, Apple utilise le préfixe "i" devant chaque produit commercialisé, une approche marketing devenue emblématique grâce à l'iPod, l'iPhone, l'iPad ou encore l'iMac. Cette idée vient à la base d'un employé du nom de Ken Segall, il a travaillé pendant 12 ans chez Apple et a été notamment le directeur créatif de la célèbre campagne publicitaire Think Different.

Il est temps qu'Apple se renouvelle selon Ken Segall

Dans une entreprise comme Apple, le marketing est une composante essentielle de la stratégie globale, permettant de créer et de maintenir une image de marque forte, d'attirer et de fidéliser les clients et de différencier les produits de ceux de la concurrence. Ken Segall, qui a été longtemps dans la division marketing d'Apple et qui a collaboré avec NeXT quand Steve Jobs était aux commandes, ne dira jamais le contraire.



Selon Segall, le marketing se renouvelle, il ne peut pas rester éternellement identique, même si la formule est gagnante et qu'elle permet d'identifier facilement une marque comme Apple. Segall a créé le concept d'ajouter un "i" devant chaque nom de produit Apple en 1998, c'était à l'époque une identité visuelle qui permettait à Apple de se différencier de la concurrence à la fois dans le vocabulaire des consommateurs, mais aussi dans ses campagnes publicitaires.

Aujourd'hui le "i" devant le nom des produits Apple fait un peu "vintage" aux yeux de Ken Segall qui ne comprend vraiment pas pourquoi Apple continue à utiliser le préfixe pour nommer ses produits. Dans une interview au média Wired, l'ex-employé Apple déclare :

Le « i » doit disparaître. Il n’a plus de sens. Bien sûr, Steve Jobs a construit Apple autour de ce préfixe, mais n’oubliez pas que le « i » a toujours été une sous-marque. Certains experts en marketing pourraient dire qu’Apple serait fou de laisser tomber le préfixe, il figure toujours devant certaines des plus grandes marques de tous les temps, mais il ne peut pas être protégé, et pendant trop longtemps, il y a eu des entreprises avec des objets connectés à Internet commençant par « i », et c’est un problème pour Apple, connu pour son innovation.

Au fil des années, Apple a lancé de nombreux services et produits sans la nomination du préfixe "i", on pense par exemple à l'Apple Vision Pro, à l'Apple Watch, au HomePod ou aux AirPods. Même son de cloche du côté des services, Apple a privilégié Apple Music, Apple TV+ ou encore Apple Arcade. Visiblement, l'entreprise ne se voit pas changer ses produits avec un préfixe "i", mais n'exclut pas de lancer de nouveaux produits ou service sans le célèbre préfixe.