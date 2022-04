Une étude révèle qu'Amazon utilise les données Alexa pour des publicités

Julien Russo

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon fait l'objet de préoccupations en ce qui concerne son assistant vocal Alexa et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Une nouvelle étude relayée par The Verge dévoile avec précision la stratégie déployée par Amazon pour exploiter et apporter une rentabilité de vos requêtes à Alexa.

Alexa et la confidentialité, deux choses qui ne vont pas ensemble

Lors de la sortie du HomePod, Apple avait toujours déclaré ne pas se servir des enregistrements de Siri à des fins publicitaires, le géant californien utilise uniquement votre historique de requêtes pour améliorer Siri, il faut en plus accepter le partage des données (qui est désactivé par défaut depuis 2019).



Du côté d'Alexa, les choses seraient bien différentes...

D'après une étude organisée par des chercheurs de l'Université de Washington, de l'UC Davis, de l'UC Irvine et de l'Université Northeastern, Amazon aurait construit un gigantesque business autour de son assistant vocal Alexa.



Comme le révèle l'étude, quand vous communiquez avec l'assistant vocal, toutes vos interactions sont enregistrées puis envoyées vers 41 partenaires publicitaires.

Ces données sont ensuite minutieusement analysées pour permettre l'affichage de publicités ciblées sur le web ainsi que sur les enceintes Echo.

Les chercheurs qui ont longuement travaillé sur le sujet sont tous d'accord pour affirmer qu'aujourd'hui, les données vocales récupérées via des enceintes connectées sont de véritables mines d'or. Les sociétés qui achètent nos requêtes vocales à Alexa sont prêtes à débourser énormément d'argent pour savoir ce qui pourrait vous faire plaisir dans un avenir proche.

Amazon conteste les résultats de l'étude

Évidemment, Amazon n'a pas apprécié de voir ce business dévoilé au grand jour, l'entreprise a conscience que ce type de pratique peut effrayer et dissuader les clients d'acheter une enceinte Echo pour leur domicile.

Lauren Raemhild, une porte-parole d'Amazon a cependant voulu remettre les résultats de cette étude dans un certain contexte :

Semblable à ce que vous vivriez si vous faisiez un achat sur Amazon.com ou si vous demandiez une chanson via Amazon Music, si vous demandez à Alexa de commander des essuie-tout ou de jouer une chanson sur Amazon Music, l'enregistrement de cet achat ou de l'écoute de la chanson peut informer les publicités pertinentes diffusées sur Amazon ou d'autres sites où Amazon place des publicités.



Bon nombre des conclusions de cette recherche sont basées sur des inférences inexactes ou des spéculations des auteurs, et ne reflètent pas exactement le fonctionnement d'Alexa.



Nous ne vendons pas les informations personnelles de nos clients et nous ne partageons pas les demandes d'Alexa avec les réseaux publicitaires.

Pour le moment, Amazon n'offre pas de réglage pour désactiver l'enregistrement de vos requêtes sur des serveurs externes. Apple a rapidement compris que cela était nécessaire pour gagner la confiance des utilisateurs, la firme de Cupertino propose par exemple dans les réglages de l'iPhone -> Confidentialité -> Analyses et améliorations, de désactiver "Améliorer Siri et la dictée".