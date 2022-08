Belkin lance deux nouveaux adaptateurs secteur avec deux ports USB-C Boost Charge Pro

Les accessoiristes l'ont remarqué ces dernières années, il y a une tendance qui est à la hausse sur le marché des accessoires. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par des adaptateurs secteur à double port USB-C, cela permet d'éviter d'avoir besoin de deux prises électriques et facilite la recharge de plusieurs appareils comme un iPhone et une Apple Watch !

Belkin ajoute 2 adaptateurs secteur double port USB-C à son catalogue

Deux nouveaux adaptateurs secteurs Boost Charge Pro Dual USB-C GaN de Belkin, disponibles en versions 45W et 65W, ont été présentés aujourd'hui. Ces chargeurs intègrent la technologie PPS, qui, selon Belkin, est conçue pour fournir aux appareils compatibles (y compris les produits Apple) la puissance la plus optimale pour la rapidité, mais aussi la durée de vie de votre batterie.



Officiellement, les deux adaptateurs secteurs ont été imaginés pour fonctionner à la perfection pour les produits Apple, Samsung, Nintendo Switch ainsi qu'une multitude d'autres produits de fabricants moins populaires.

Le chargeur 65W

Avec cet adaptateur secteur, vous aurez une puissance maximale de 65W quand un seul port USB-C est occupé. Au cas où vous utilisez le second en simultané, l'accessoire a été configuré pour diviser intelligemment la charge, l'un des ports aura du 45W et l'autre du 20W. Cette approche permettra de recharger un MacBook sur le port USB-C le plus rapide et sur l'autre un iPhone ou un iPad.

Le chargeur 45W

En ce qui concerne l'autre adaptateur secteur, le fonctionnement est le même, la charge est concentrée à 45W quand un seul port USB-C est utilisé, quand les deux sont sollicités, l'un proposera du 25W et l'autre du 20W.



Comme vous pouvez le remarquer dans l'image ci-dessus, pour savoir la répartition de la charge, Belkin a écrit au-dessus de chaque port la répartition en inscrivant bien à côté le total de W qu'est capable de gérer l'adaptateur secteur.

Un avantage avec les iPhone 13

Un iPhone 13 peut être rapidement chargé à partir de n'importe quel adaptateur secteur utilisant la technologie USB-C PD 3.0, cela permet une charge très rapide de 0 à 50% en moins de 30 minutes.