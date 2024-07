Le support de charge sans fil "Belkin Boost Charge" est en promotion

Quand vous possédez un iPhone, une Apple Watch et une paire d'AirPods, vous avez le choix entre avoir une multiprise pour brancher vos trois chargeurs ou regrouper la recharge des trois appareils sur une station de charge sans fil. Avec la démocratisation des montres connectées et des écouteurs sans fil qui ont besoin de se recharger quotidiennement, les supports de charge sont devenus un succès impressionnant. Parmi les accessoiristes qui cartonnent, on retrouve : Belkin, une marque qui représente la qualité et la fiabilité, mais qui n'a pas l'habitude aux promotions sur ses produits. Par chance, Belkin a choisi de faire un effort !

Le support Boost Charge est à -14%

Pour une durée temporaire, Belkin a pris la décision de brader le prix officiel de sa station de charge sans fil "Boost Charge". Normalement commercialisé au tarif de 69,99€, l'accessoire est disponible pour quelques heures (ou jours ?) à seulement 59,99€. Avec cette station de charge, vous trouverez un design simple et efficace, mais aussi des performances intéressantes avec une charge sans fil rapide pour vos appareils Apple



Et si c'était le moment de craquer ?

Les points forts du Belkin Boost Charge

Les points forts du Belkin Boost Charge ne s'arrêtent pas à son design élégant et sa compatibilité étendue. Ce chargeur 3 en 1 offre une solution de charge sans fil et simultanée pour trois des appareils les plus populaires d'Apple : l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Grâce à sa technologie avancée, il fournit une recharge sans fil rapide de 7,5 W pour les iPhone et de 5 W pour les Apple Watch et AirPods, garantissant ainsi que vos appareils sont toujours prêts à l'emploi.



La polyvalence du Belkin Boost Charge est également remarquable. Il est compatible avec une large gamme de modèles d'iPhone, y compris les derniers iPhone 15, iPhone 14/14 Plus, 14 Pro/Pro Max, 13/13 mini, 13 Pro/13 Pro Max, 12/12 mini, 12 Pro/Pro Max, 11, XS, XR, X, et 8. Les utilisateurs d'Apple Watch et ceux des AirPods 2 et AirPods Pro peuvent également profiter de ses avantages.



Un autre atout du Belkin Boost Charge est sa capacité à recharger les appareils à travers la plupart des coques de protection légères en plastique, à condition qu'elles ne dépassent pas 3 mm d'épaisseur. Cette caractéristique élimine le besoin de retirer la coque de protection de votre appareil, offrant ainsi une expérience de charge plus pratique et sans tracas.



Enfin, le Belkin Boost Charge est un investissement fiable et durable. Il est non seulement certifié Qi, assurant une compatibilité et une sécurité optimale, mais il est également assorti d'une garantie de 2 ans.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.