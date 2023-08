Belkin présente un tapis de charge sans fil 2-en-1 avec MagSafe

Depuis que les écouteurs sans fil et les montres connectées sont devenus populaires dans notre quotidien, les accessoiristes investissent nettement plus de temps dans la conception de "tapis de charge", des accessoires qui permettent de recharger plusieurs appareils en simultané. Belkin vient de présenter un nouvel accessoire de ce type et il semble parfait pour vos déplacements !

Avec la compatibilité MagSafe

Belkin vient de présenter son nouveau tapis de charge sans fil 2-en-1 fonctionnant avec la technologie MagSafe d'Apple, le produit est décrit par le fabricant comme étant idéal pour une utilisation au bureau ou en déplacement. Le nouveau design du chargeur 2-en-1 est entièrement sans fil pour l'iPhone, il est capable de délivrer une puissance de 15 W aux modèles d'iPhone 12 et plus récents, avec une exception pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini qui sont limités à 12W.

Le tapis de charge peut s'aplatir complètement pour faciliter son transport, Belkin a pensé à tout pour le glisser dans un sac à main ou un sac à dos sans qu'il prenne trop de place. Il présente une conception mince et légère, parfaitement adaptée pour une utilisation en déplacement. Un voyant LED intégré permet une vérification rapide de l'état de la charge, ce qui évite d'être pris au dépourvu quand vous en avez besoin.



Pour l'instant, le BoostCharge Pro 2-in-1 sans fil n'est disponible que sur le site américain de Belkin, il est commercialisé à 79,99$ avec des frais de livraison. Est-ce qu'il sera prochainement disponible sur la version française du site de Belkin ? Probablement dans quelques jours ou semaines.



Si vous ne souhaitez pas attendre, vous avez une alternative tout aussi efficace à seulement 59,99€ disponible sur Amazon.

