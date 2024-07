Satechi a présenté deux nouveaux supports de charge sans fil Qi2 au CES 2024

Actuellement en cours à Las Vegas, le CES dévoile chaque jour de petites pépites venant de grandes entreprises comme de plus petites. L’accessoiriste Satechi a profité de l’incroyable visibilité qu’offre le CES dans les médias pour dévoiler deux nouveaux supports MagSafe et surtout compatible Qi2 ce qui permettra de recharger plus rapidement votre iPhone en MagSafe !

Un support de charge sans fil 2-en-1 et 3-en-1

Satechi, un acteur majeur dans le domaine des accessoires technologiques, a frappé fort lors du CES 2024 en présentant deux nouveaux supports de charge sans fil, exploitant la récente norme Qi2 apparue en 2023. Ces produits innovants, le support de charge sans fil Qi2 pliable 3-en-1 et le support de charge sans fil Qi2 pliable 2-en-1, promettent de changer la manière dont nous rechargeons nos appareils.



Ces chargeurs sont spécialement conçus pour être compatibles avec les iPhone MagSafe, offrant une puissance de charge allant jusqu’à 15 W, une avancée majeure comparée aux limitations des chargeurs non-officiels précédents. Le support 3-en-1 intègre un emplacement pour une Apple Watch (5 W), un iPhone (15 W) et des AirPods (5 W), tandis que le modèle 2-en-1 propose un emplacement pour les AirPods et un autre pour un iPhone (15 W).

Ces supports sont non seulement performants mais également élégants, avec une base en cuir végétalien (un détail très important pour de nombreux consommateurs), un boîtier en aluminium premium et une surface de charge en silicone souple. Leur conception pliable les rend particulièrement pratiques pour le transport et parfait pour une utilisation quotidienne au travail.



Le modèle 3-en-1, vendu à 130 $ aux États-Unis, se distingue par sa capacité à charger rapidement l’Apple Watch Series 7 et les modèles ultérieurs, incluant un adaptateur secteur USB-C de 45 W. Le modèle 2-en-1, quant à lui, est proposé à 80 $, des tarifs assez élevés, mais qui s’expliquent par le choix des matériaux haut de gamme qui ont été utilisés. En ce qui concerne les prix pour le marché français, c’est silence radio pour l’instant.

Ces deux nouveaux supports de charge tirent parti du profil de puissance magnétique de MagSafe, sans être bridés par la limitation de 7,5 W de la norme Qi précédente. La date de lancement est prévue pour le deuxième trimestre de 2024 aux États-Unis (et on espère aussi à l’international).



Avec ces nouveautés, Satechi se positionne une fois de plus comme un leader dans l’innovation des accessoires de charge, offrant des solutions à la fois esthétiques et performantes pour les consommateurs qui cherchent l’excellence dans les accessoires pour leurs produits Apple.



Via