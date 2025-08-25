Apple a imaginé une coque « bumper » pour l’iPhone 17 Air

La sortie de l’iPhone 17 Air approche et les rumeurs autour de ce modèle se multiplient. Parmi elles, une information surprend particulièrement : Apple envisagerait de relancer une coque « bumper », un accessoire culte déjà vu avec l’iPhone 4. Ce choix viserait à protéger le smartphone tout en mettant en valeur son design ultra-fin, annoncé comme le plus mince jamais conçu par la marque.

Nouvelle rumeur à 2 semaines de l'annonce officielle

Apple envisagerait de relancer une coque « bumper » pour le futur iPhone 17 Air, attendu en septembre 2025. Cette protection ne recouvrirait que les bords du smartphone, laissant le dos entièrement visible. Il s’agirait d’un retour à un concept déjà utilisé en 2010 avec l’iPhone 4, dont le bumper était devenu emblématique. Un style également présent chez de nombreux vendeurs tiers spécialisés dans les protections pour smartphone. L’idée répond à une contrainte de design, à savoir la finesse extrême de l’iPhone 17 Air.

En effet, ce nouveau modèle pourrait mesurer seulement 5,5 mm d’épaisseur, faisant de lui l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. Une coque traditionnelle risquerait d’alourdir ou d’épaissir considérablement l’appareil. Le bumper serait donc un compromis idéal, apportant une protection minimale contre les chocs et les rayures, sans compromettre la légèreté ni l’esthétique du smartphone.

Côté caractéristiques, l’iPhone 17 Air devrait intégrer un écran de 6,6 pouces ProMotion 120 Hz, un châssis en aluminium ou en alliage aluminium-titane, un appareil photo principal unique de 48 MP et une caméra frontale de 24 MP. Son autonomie serait toutefois inférieure à celle des autres modèles, estimée à environ 60–70 % seulement.



Le retour de la Smart Battery Case (coque rechargeable) est également dans les tuyaux selon d'autres rumeurs. Abandonnée depuis l'iPhone 11, elle pourrait retrouver son intérêt avec la sortie de l'iPhone 17 Air et sa petite batterie sous les 3 000 mAh.