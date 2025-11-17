Striiiipes lance un porte-cartes en cuir inspiré de l'app Cartes d'Apple

Le fabricant parisien Striiiipes vient de lancer un accessoire qui devrait plaire aux fans d'Apple : un porte-cartes reprenant le célèbre logo de l'app Cartes d'iOS. Baptisé Wallet Wallet, ce produit transforme l'icône digitale en objet du quotidien, un clin d'œil astucieux pour ceux qui veulent garder quelques cartes physiques sur eux.

Un accessoire artisanal et écoresponsable

Fabriqué à la main dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, ce porte-cartes mise sur l'upcycling en utilisant des chutes de cuir de veau issues de la production. Cette approche donne à chaque exemplaire une texture légèrement unique, tout en s'inscrivant dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Avec seulement 3 mm d'épaisseur et trois emplacements pour cartes, l'objet reste minimaliste et facile à glisser dans une poche.

L'initiative est géniale et le produit semble d'excellente qualité, notamment grâce à sa confection artisanale et ses finitions soignées. On aurait toutefois apprécié qu'il intègre le MagSafe pour se fixer directement au dos d'un iPhone, comme d'autres accessoires de ce type. Son format de 10 x 9 cm peut également poser problème selon les poches, notamment celles de pantalon qui sont souvent plus étroites.

Le Wallet Wallet est disponible en édition limitée au prix de 95 €, plus 3 € de frais de port. Un tarif cohérent pour un produit artisanal made in France, même si certains détails auraient pu rendre l'accessoire encore plus pratique au quotidien. Notez que Striiiipes propose d'autres créations autour de l'univers Apple, comme des autocollants pour chargeurs ou des cache-webcam en cuir.