Protégez votre MacBook Pro (ou Air) Mx avec les meilleures coques

Depuis l'arrivée des puces M d'Apple, le design des MacBook Pro, ainsi que du MacBook Air (M2 et supérieur), n'a pas évolué de manière significative. Ainsi, les coques compatibles avec les modèles M1 s'adaptent parfaitement aux versions M2, M3, M4 et même M5 pour les Pro, ou M2 à M4 pour les Air. Voici une sélection de 6 protections originales, des plus esthétiques aux plus robustes en passant par les plus fines, pour allier sécurité et élégance.

1. MOSISO Coque Rigide TPU Anti-Fracture

Cette coque en polycarbonate avec pare-chocs TPU enveloppants absorbe les chocs sur les coins et bords, offrant une protection ultime contre les chutes. Elle inclut un protège-clavier et un film d'écran assortis, tout en restant amovible et résistante aux rayures. Idéale pour une sécurité maximale sans alourdir l'appareil. De quoi garantir une certaine durée de vie à l'ordinateur, même entre les mains du plus gauche des enfants par exemple, tout en ajoutant une petite touche "iMac G3" du plus bel effet avec 14 teintes disponibles pour votre MacBook Pro.

2. FINTIE Coque Rigide Robuste Hybride

Dotée d'arêtes biseautées et de pare-chocs en TPU antichoc, cette housse hybride protège efficacement contre les rayures, chutes et dommages quotidiens. Son design compact et translucide permet un accès total aux ports, avec une installation facile. Parfaite pour une sécurité discrète sur le MacBook Pro d'Apple, en trois couleurs.

3. BlueSwan Coque Hybride avec Cadre TPU

Combinant coque rigide en PC et bord souple en TPU anti-rupture, elle enveloppe entièrement le MacBook pour une protection complète contre les impacts. Sa surface givrée anti-empreintes et ses trous de ventilation assurent durabilité et refroidissement optimal. Le compromis parfait entre robustesse et discrétion, disponible en plusieurs coloris.

4. NPUOLS Coque Douce Mat en PP

En silicone souple et flexible, cette housse ultra-légère (150 g, 0,1 cm d'épaisseur) s'adapte comme une seconde peau sans rayures. Elle inclut un protège-clavier EU en TPU fin et antidérapant, pour une protection légère et réactive. Une seconde peau agréable au toucher et disponible sur MacBook Pro et MacBook Air, en trois teintes différentes.

5. TECOOL Coque Ultra Fine Rigide

Fabriquée en polycarbonate givré, cette coque ultrafine protège contre rayures, poussière et petits chocs tout en restant presque invisible. Elle inclut un protège-clavier UE AZERTY lavable et des pieds antidérapants, préservant l'esthétique originale. Disponible sur MacBook Pro et MacBook Air, en trois coloris et deux finitions (matte ou brillante).

6. GPXIIZ Coque Rigide Cristal Clair

En polycarbonate haute transparence (1,77 mm), elle offre une protection intégrale contre rayures et saleté sans jaunir, avec découpes précises et dissipation thermique. Son ajustement 1:1 met en valeur le design Apple en toute finesse. Aucune altération du design. Disponible sur MacBook Pro et MacBook Air, en toute taille.

En conclusion, ces coques s'adaptent à tous les MacBook récents grâce à leur design inchangé. Pour en savoir plus sur les nouveaux MacBook Air M4 et MacBook Pro M5, consultez les articles détaillés sur iPhoneSoft.