L'Apple Watch devient une télécommande pour le drone DJI Neo 2

DJI améliore encore l'accessibilité de ses drones avec une mise à jour qui transforme l'Apple Watch en véritable poste de pilotage. Le Neo 2, accompagné du Neo original et du Flip, peut désormais être contrôlé directement depuis le poignet, sans smartphone ni radiocommande. Une approche qui s'inscrit parfaitement dans la logique d'Apple : simplifier l'expérience pour la rendre quasi-invisible.

L'écosystème Apple s'enrichit d'un nouveau périphérique

La mise à jour du firmware v01.00.0500 (c'est bien trop long) et de l'application DJI Fly v1.19.4 marque un tournant pour ces mini-drones. Les propriétaires d'une Apple Watch Series 8 ou ultérieure (y compris les modèles Ultra) sous watchOS 11 peuvent désormais lancer un vol, basculer entre les modes de capture, déclencher photos et vidéos, tout en visualisant le retour caméra en temps réel. L'interface tactile de la montre prend en charge l'essentiel des commandes, tandis que le contrôle vocal ajoute une couche d'interaction mains-libres particulièrement bienvenue.

Cette intégration rappelle la philosophie d'Apple avec ses AirPods ou l'Apple Watch elle-même : faire disparaître la technologie au profit de l'usage. Ici, plus besoin de sortir un téléphone de sa poche ou de transporter une télécommande encombrante. Le drone décolle de la paume, capte la scène, puis revient se poser — le tout orchestré depuis le poignet.

Une solution taillée pour les nomades créatifs

L'intérêt se révèle particulièrement évident pour les activités sportives. Coureurs, cyclistes ou randonneurs peuvent immortaliser leurs exploits sans interrompre leur élan. L'Apple Watch fait même office de micro déporté, permettant d'enregistrer des commentaires ou des sons d'ambiance synchronisés avec la vidéo. Une fonctionnalité astucieuse pour les créateurs de contenu qui cherchent à documenter leurs aventures avec fluidité.

Le Neo 2 lui-même affiche des caractéristiques adaptées à ce type d'utilisation : 151 grammes sur la balance, capteur 12 Mpx, enregistrement 4K à 60 ou 100 fps, et jusqu'à 19 minutes d'autonomie. Suffisant pour capturer une séquence sans s'alourdir de matériel superflu. Seule contrainte à anticiper : l'écran de la montre se met en veille lorsque le poignet s'abaisse, interrompant temporairement le flux vidéo. Une habitude à prendre pour garder un œil constant sur le cadrage.