Xiaomi lance les Tag et UltraThin Magnetic Power Bank compatibles Apple à prix canon

Xiaomi a fait fort au MWC 2026 : entre ses Xiaomi 17 ultra semblables aux iPhone 17, sa Watch 5 stylée et sa trottinette électrique numéro 6, deux accessoires discrets mais ultra-pratiques volent la vedette, surtout pour les clients Apple. La UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W et le Xiaomi Tag prouvent que la marque maîtrise l'art du petit gadget à prix canon qui change tout.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000

D'abord, la batterie externe : imagine une powerbank pratiquement aussi fine qu'une carte bleue (6 mm d'épaisseur, 98 g seulement). Elle glisse dans n'importe quelle poche sans se faire remarquer, avec un look premium en alliage d'aluminium disponible en noir, gris ou orange flashy. D'ailleurs, ce coloris ressemble étrangement à celui de l'iPhone 17 Pro... et elle est compatible avec ! Grâce à la techno silicium-carbone (comme dans les derniers smartphones Xiaomi), elle embarque 5000 mAh sans gonfler. Le vrai plus ? Elle recharge en sans-fil jusqu'à 15 W (magnétique, MagSafe, super stable) ET en filaire via USB-C jusqu'à 22,5 W. Mieux : les deux en même temps ! Ton iPhone se recharge sans fil pendant que tes écouteurs ou ta smartwatch prennent du jus par câble. Parfait pour les journées marathon sans prise à proximité.

Prix canon sur le site officiel : 70 €, mais en promo de lancement sous les 60 €.

Xiaomi Tag

Ensuite, le Xiaomi Tag, le traqueur Bluetooth qui veut ringarder les AirTags et SmartTags. Format mini (46,5 × 31 × 7,2 mm, 10 g), il se clipse partout : clés, sac, valise. Son énorme avantage ? Compatibilité double : Apple Find My et Google Find Hub. Si tu switches entre iPhone et Android (ou que ta coloc est mixte), c'est le seul qui suit sans galère d'écosystème. Bluetooth 5.4 pour une portée solide, batterie CR2032 qui tient plus d'un an, mode perdu avec dernière position connue, et résistance correcte aux éléments.

Le prix ? Ultra-agressif : 14 € l'unité (ou moins en pack), bien en dessous des 35 € des AirTags 2 d'Apple.



Xiaomi fait donc comme d'habitude, il copie et offre un prix imbattable ! Ces deux-là risquent de devenir tes nouveaux must-have quotidiens. (