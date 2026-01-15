Spigen Classic LS : une coque iPhone 17 Pro inspirée du Macintosh 128K

Spigen continue d'explorer la mémoire collective Apple avec une nouvelle création qui devrait séduire les nostalgiques. La marque d'accessoires dévoile la Classic LS, une coque pour iPhone 17 Pro qui transpose l'ADN du Macintosh 128K sur le smartphone d'aujourd'hui. Entre hommage sincère et clin d'œil amusé, cet accessoire arrive pile pour les 50 ans d'Apple.

Quand le passé habille le présent

La Classic LS reprend les codes visuels du Mac originel de 1984 avec sa teinte beige caractéristique et ses lignes carrées. Spigen a poussé l'attention aux détails : les boutons latéraux imitent des touches de clavier rétro, tandis que le bouton d'alimentation arbore fièrement le mot "Hello" gravé, référence directe au message d'accueil du premier Macintosh. Un insert évoquant la fente de disquette complète cette plongée dans les archives de Cupertino.

Cette coque n'est pas qu'un exercice de style. Elle intègre une structure bi-matière en polycarbonate et TPU avec coussins d'air dans les angles pour amortir les chocs. Les bords surélevés protègent l'écran et le bloc photo, tandis qu'un cache tactile spécifique préserve la fonctionnalité du nouveau bouton Camera Control de l'iPhone 17 Pro. Côté connectivité, un anneau magnétique MagFit permet l'utilisation d'accessoires MagSafe et de chargeurs Qi sans contrainte.

Affichée à 59,99 dollars sur le site américain de Spigen, la Classic LS ne débarquera qu'à la mi-mars. Un prix qui la place clairement sur le segment premium des coques, face à une Classic C1 (inspirée de l'iMac G3) vendue quelques dollars de plus. Pour ceux qui veulent moderniser leur setup tout en gardant un pied dans l'histoire Apple, cette coque pourrait bien devenir un objet de conversation autant qu'une protection efficace. Amazon France devrait prochainement la référencer à un tarif plus accessible pour le marché européen, d'autant que la page produit a été créée. Selon les informations qu'on a obtenues, il faudrait au moins attendre le mois de mars pour se procurer cette coque.

