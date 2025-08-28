iPhone 17 : une lanière magnétique en préparation pour la coque officielle ?

  Alexandre Godard
  Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)
  5 coms
  • 🔈 Écouter

coque iphone 16 iconL’iPhone 17 continue d’alimenter les discussions avant sa présentation officielle prévue pour septembre. Après les rumeurs autour de coques dotées d’un espace destiné à accueillir une lanière, une nouvelle fuite évoque cette fois l’arrivée d’un accessoire inédit : une lanière magnétique Crossbody Strap, pensée pour porter le smartphone en bandoulière.

iPhone 17 : une lanière magnétique en préparation ? Une rumeur signée Majin Bu

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de la coque officielle de l’iPhone 17 s’accumulent, et la dernière en date concerne un nouvel accessoire baptisé Crossbody Strap. D’après des fuites partagées par le leaker Majin Bu, Apple prépare une lanière magnétique qui permettrait de porter l’iPhone en bandoulière, sans passer par les attaches classiques.

Le concept reposerait sur un cœur métallique flexible et des anneaux aimantés aux extrémités, capables de s’accrocher solidement aux coques prévues pour le nouvel iPhone. Ce design rappellerait les sangles textiles Sport Loop de l’Apple Watch (une version en silicone serait aussi envisagée).

laniere magnetique coque iphone 17

Ces rumeurs s’ajoutent à celles déjà apparues récemment concernant les coques TechWoven, censées intégrer de petits trous renforcés pour fixer une lanière. À l’époque, plusieurs observateurs avaient déjà estimé qu’Apple pourrait enfin proposer un système officiel pour attacher une dragonne ou un strap à son iPhone.

Néanmoins, il convient de rester prudent étant donné que l’information provient encore une fois de Majin Bu, un fuiteur connu pour partager aussi bien des détails justes que des hypothèses trompeuses. Certains analystes pointent même des contradictions dans les images diffusées, ce qui alimente le doute sur l’existence réelle de cet accessoire.

5 réactions

MM75004 - iPhone premium

@Pf76

J’ai aussi le porte carte mag safe et je suis du même avis que toi. Une vrai daube, au début je pensais que c’était un défaut de fabrique mais non.
Mais pour le coup je parlais du chargeur qui lui tient très bien

28/08/2025 à 21h39

Pf76 - iPhone

@MM75004
Pour le portefeuille MagSafe c’est clairement de la merde. Le te mets dans ta poche et c’est fini ! Donc j’ai de gross doutes

28/08/2025 à 20h27

MM75004 - iPhone premium

@GuiJacq

Tu me dira le MagSafe tiens extrêmement bien, après je dis pas que c’est le must mais s’il arrive à faire un aimant encore plus puissant why not

28/08/2025 à 20h22

JordiForti92 - iPhone premium

@GuiJacq
Je suis totalement d’accord 🤣

Genre une lanière tiendrait avec des aimants ?! 🤣 impossible ! Une fixation qui tient bien ok, mais un aimant impossible, maintenant c’est design et interessant mais j’y crois pas trop sur son
éfficacité

28/08/2025 à 19h33

GuiJacq - iPhone premium

Peu probable car qui ferait confiance à des aimants pour une dragonne de sécurité ??

28/08/2025 à 19h04

