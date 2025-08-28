iPhone 17 : une lanière magnétique en préparation pour la coque officielle ?

L’iPhone 17 continue d’alimenter les discussions avant sa présentation officielle prévue pour septembre. Après les rumeurs autour de coques dotées d’un espace destiné à accueillir une lanière, une nouvelle fuite évoque cette fois l’arrivée d’un accessoire inédit : une lanière magnétique Crossbody Strap, pensée pour porter le smartphone en bandoulière.

iPhone 17 : une lanière magnétique en préparation ? Une rumeur signée Majin Bu

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de la coque officielle de l’iPhone 17 s’accumulent, et la dernière en date concerne un nouvel accessoire baptisé Crossbody Strap. D’après des fuites partagées par le leaker Majin Bu, Apple prépare une lanière magnétique qui permettrait de porter l’iPhone en bandoulière, sans passer par les attaches classiques.

Le concept reposerait sur un cœur métallique flexible et des anneaux aimantés aux extrémités, capables de s’accrocher solidement aux coques prévues pour le nouvel iPhone. Ce design rappellerait les sangles textiles Sport Loop de l’Apple Watch (une version en silicone serait aussi envisagée).

Ces rumeurs s’ajoutent à celles déjà apparues récemment concernant les coques TechWoven, censées intégrer de petits trous renforcés pour fixer une lanière. À l’époque, plusieurs observateurs avaient déjà estimé qu’Apple pourrait enfin proposer un système officiel pour attacher une dragonne ou un strap à son iPhone.

Néanmoins, il convient de rester prudent étant donné que l’information provient encore une fois de Majin Bu, un fuiteur connu pour partager aussi bien des détails justes que des hypothèses trompeuses. Certains analystes pointent même des contradictions dans les images diffusées, ce qui alimente le doute sur l’existence réelle de cet accessoire.