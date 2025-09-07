Les dates clés de l'iPhone 17 : annonce, précommande, test, lancement, mise à jour

Septembre 2025 s’annonce chargé pour Apple (et ses clients), avec l’événement iPhone 17 en tête d’affiche qui sera diffusé en direct sur iPhoneSoft mardi soir, accompagné de nombreuses annonces de produits, mises à jour logicielles et lancements. Au-delà des précommandes et du lancement de l’iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, voici les dates clés à surveiller pour les fans d’Apple cet automne.

Mardi 9 septembre : keynote « Awe Dropping » d’Apple

Horaire : 10h00 PT / 19h00 heure de Paris, à suivre sur notre page keynote.

10h00 PT / 19h00 heure de Paris, À quoi s’attendre : Apple dévoilera la gamme iPhone 17, incluant l’iPhone 17 Air ultra-fin, ainsi que l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et les AirPods Pro 3. D’autres annonces incluront probablement des coques TechWoven pour iPhone, des accessoires de type lanière magnétique, une nouvelle coque transparente redessinée, et de nouveaux styles et couleurs de bracelets pour Apple Watch.

Apple dévoilera la gamme iPhone 17, incluant l’iPhone 17 Air ultra-fin, ainsi que l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et les AirPods Pro 3. D’autres annonces incluront probablement des coques TechWoven pour iPhone, des accessoires de type lanière magnétique, une nouvelle coque transparente redessinée, et de nouveaux styles et couleurs de bracelets pour Apple Watch. Annonces logicielles : Apple confirmera probablement les dates de sortie d’iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26, macOS Tahoe 26, ainsi que des mises à jour pour HomePod et AirPods.

Les versions candidates d’iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 et macOS Tahoe 26 seront disponibles pour les développeurs et bêta-testeurs publics. Xcode 26 RC et les soumissions à l’App Store Connect pour iOS 26 devraient également être ouverts à ce moment-là, dans la foulée du keynote.

Vendredi 12 septembre : précommandes pour iPhone 17 et Apple Watch

Horaire : 5h00 PT / 14h00 heure de Paris

5h00 PT / 14h00 heure de Paris Détails : Ouverture des précommandes pour les modèles iPhone 17 (y compris Air et Pro), l’Apple Watch Series 11 et l’Ultra 3. Les opérateurs proposeront probablement des promotions de reprise, et les membres du programme iPhone Upgrade pourront finaliser leurs pré-approbations à l’avance.

Lundi 15 septembre : sortie d’iOS 26 et des mises à jour logicielles d’automne

Comme le disons depuis des mois, Apple devrait déployer les versions officielles d’iOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et autres mises à jour logicielles le 15 septembre, suivant le schéma des années précédentes avec un lancement le lundi suivant le keynote.

Lundi à mercredi, 15–17 septembre : les premiers tests sous embargo

Les embargos pour les tests et avis de l’iPhone 17, de l’Apple Watch Series 11, de l’Apple Watch Ultra 3 et des AirPods Pro 3 devraient être levés entre le lundi 15 et le mercredi 17 septembre. En se basant sur 2024 (AirPods 4 le lundi, Apple Watch Series 10 le mardi, iPhone 16 le mercredi), un calendrier similaire pourrait être adopté.

Vendredi 19 septembre : Lancement de l’iPhone 17 et de l’Apple Watch

Vendredi 19 septembre, disponibilité en magasin de l’iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 11 et Ultra 3. Les précommandes arriveront chez les clients, et les Apple Stores accueilleront les foules matinales habituelles.

Fin septembre : iOS 26.0.1 et bêta d’iOS 26.1

iOS 26.0.1 devrait arriver avant la fin du mois avec des correctifs mineurs, avec une première bêta d’iOS 26.1 potentiellement disponible pour les développeurs peu après.

Au-delà de septembre : iPad Pro, Apple Vision Pro, MacBook Pro et rumeurs iPhone