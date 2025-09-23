Le test d'autonomie met l'iPhone Air au niveau de l'iPhone 17

Après les tests conventionnels et ceux qui s'apparente sérieusement à de la torture, voici les comparatifs techniques entre les nouveaux iPhone 2025. The Tech Chap a réalisé le premier test d'autonomie de la batterie pour l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone Air, en se concentrant sur la lecture continue de vidéos YouTube via Wi-Fi et réseau cellulaire. Le résultat va vous surprendre.

Pas si ridicule le "Air"

Tous les derniers modèles d'Apple ont affiché de solides performances, avec des résultats plus serrés que prévu. L'iPhone 17 Pro Max prend la tête avec 7 heures et 58 minutes, surpassant les 7 heures et 29 minutes de l'iPhone 16 Pro Max. L'iPhone 17 Pro a également dépassé le 16 Pro Max, mettant en évidence des améliorations significatives dans la gamme Pro.

Malgré les inquiétudes concernant la plus petite batterie de l'iPhone Air en raison de son design incroyablement affiné, il s'en est bien sorti, tenant 6 heures et 43 minutes. L'iPhone 17 de base est juste devant avec 6 heures et 55 minutes, soit une différence de 12 % avec les modèles "Pro" (environ une heure et demie).



La durée de vie de la batterie varie évidemment en fonction de l'utilisation, de la force du signal, de la luminosité de l'écran et d'autres facteurs. En usage quotidien, l'iPhone Air tenait généralement jusqu'au dîner si on le sollicite beaucoup, avec du jeu, du streaming et pas mal de communication, mais il n'est pas rare de finir avec plus de 30 % restants au coucher dans des conditions plus classiques.



La puce A19 Pro de l'Air optimise probablement l'efficacité pour des tâches comme le streaming YouTube, tout comme la puce N1 qui gère le Wi-Fi et le modem C1X qui s'occupe de la 5G. Tous ces composants ont été pensés et produits par Apple, permettant d'offrir une autonomie tout à fait correct avec une batterie de 2,5 mm seulement.