Apple recycle la batterie de l’iPhone Air dans sa batterie MagSafe

Apple a récemment lancé une nouvelle batterie MagSafe pour accompagner l’iPhone Air, son smartphone le plus fin jamais conçu. Un démontage réalisé par iFixit a révélé un détail étonnant sur la batterie utilisée dans cet accessoire.

La nouvelle batterie MagSafe de l’iPhone Air révèle une surprise lors du démontage

Apple a récemment présenté une nouvelle batterie MagSafe (qu’on a déjà reçue) spécialement pensée pour accompagner l’iPhone Air, son modèle le plus fin et le plus léger à ce jour. L’équipe d’iFixit a procédé à un démontage complet de cet accessoire et a fait une découverte étonnante : la batterie utilisée dans ce chargeur externe est quasiment identique à celle qui équipe directement l’iPhone Air.

En ouvrant la batterie MagSafe, iFixit a constaté qu’elle contient une cellule d’une capacité de 12,26 Wh pour une épaisseur de 2,72 mm. Ces dimensions correspondent parfaitement à celles nécessaires pour être intégrées dans l’iPhone Air, qui ne mesure que 5,6 mm d’épaisseur. Cette similitude laisse penser qu’Apple a choisi de réutiliser la même technologie de batterie, ce qui pourrait simplifier la production et réduire les coûts tout en garantissant une parfaite compatibilité.

Malgré la présence d’une batterie équivalente à celle du téléphone, l’accessoire ne permet pas de recharger l’iPhone Air complètement. En utilisation réelle, il apporte environ 65 % d’autonomie supplémentaire. Cette perte de rendement s’explique par la nature même de la recharge sans fil, qui entraîne une dissipation d’énergie, notamment sous forme de chaleur, lors du transfert entre la batterie et l’iPhone.

Même si la cellule est très fine, la batterie MagSafe reste plus épaisse que l’iPhone Air. Elle doit en effet intégrer d’autres composants essentiels, comme des bobines de recharge, des circuits de gestion d’énergie et des protections internes, ce qui la rend plus volumineuse et plus lourde que le smartphone seul. Un point négatif même si nous savons qu'il est impossible actuellement de faire mieux techniquement.

Cette nouvelle batterie MagSafe se destine avant tout aux utilisateurs qui ont besoin d’allonger l’autonomie de leur iPhone Air lorsqu’ils sont loin d’une prise électrique. Toutefois, son rendement limité et son format plus imposant en font un accessoire à réserver aux situations où la priorité est la durée d’utilisation plutôt que la finesse et la légèreté. Sans oublier son prix élevé de 119 €.