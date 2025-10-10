Belkin lance le Stage PowerGrip, poignée photo magsafe et batterie pour iPhone

Belkin vient de lancer le Stage PowerGrip, un accessoire polyvalent qui marie batterie externe et poignée photographique pour transformer l'iPhone en véritable outil de création mobile. Annoncé initialement au CES 2025, l'appareil est désormais sorti au prix de 80 dollars, dans trois coloris : bleu poudré, sable et noir.​

Une ergonomie inspirée des reflex

Le Stage PowerGrip apporte une solution concrète à l'un des défis majeurs de la photographie sur smartphone : la prise en main. Contrairement aux appareils photo traditionnels, les iPhone manquent de préhension naturelle lors des prises de vue prolongées. Belkin intègre donc une poignée qui rappelle celle des reflex numériques, avec un bouton déclencheur physique positionné sous l'index. Cette commande, connectée au téléphone via Bluetooth, permet de capturer photos et vidéos sans toucher l'écran, réduisant ainsi les tremblements et améliorant la stabilité.​

La fixation magnétique via MagSafe fonctionne avec tous les iPhone depuis la génération 12, à l'exception du modèle SE. Belkin annonce également la compatibilité avec les Google Pixel 10 via le système Pixelsnap. L'accessoire peut s'utiliser en orientation portrait ou paysage, se transforme en support pour streaming ou visioconférence, et dispose d'un pas de vis standard de 1/4 de pouce permettant de le fixer sur n'importe quel trépied photographique.​

Capacité et recharge optimisée

Le cœur du PowerGrip embarque une batterie de 9300 mAh, suffisante pour offrir jusqu'à deux charges complètes d'iPhone selon les modèles. Cette capacité dépasse largement celle d'accessoires concurrents comme le ShiftCam SnapGrip Pro qui se limite à 5000 mAh pour un tarif de 90 euros.​

La recharge s'effectue de plusieurs manières : la charge sans fil MagSafe délivre 7,5W, tandis qu'un câble USB-C rétractable de 75 centimètres intégré au boîtier permet d'atteindre des vitesses supérieures jusqu'à 20W. Un port USB-C supplémentaire complète l'ensemble, autorisant la recharge simultanée de trois appareils. La puissance totale plafonne à 15W lorsque plusieurs appareils sont en charge en même temps, ce qui convient parfaitement pour alimenter simultanément un iPhone et des accessoires comme des AirPods ou une Apple Watch. Un petit écran LCD affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant, permettant de gérer l'autonomie lors des déplacements.​

Ce type d'accessoire s'inscrit dans la volonté d'Apple de positionner l'iPhone comme appareil photo principal, notamment depuis l'introduction de la commande Camera Control sur l'iPhone 16, bien que la solution de Belkin s'affranchit totalement de ce bouton. Le Stage PowerGrip prolonge cette approche en offrant aux créateurs de contenu et photographes amateurs un compromis entre mobilité et ergonomie professionnelle.



L'accessoire de Belkin n'est pas encore disponible en Europe mais on ne doute pas qu'il arrivera dans les prochaines semaines sur la boutique Belkin d'Amazon, idéalement avant Noël.

