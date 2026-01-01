Bon plan : le chargeur Baseus 30W USB-C à tout petit prix (-30%)

Un adaptateur Baseus de 30W est actuellement proposé à 6,85 euros sur Amazon, au lieu de 9,99 euros. Ce chargeur USB-C compact exploite la technologie GaN (nitrure de gallium) pour offrir une charge rapide tout en conservant un format réduit de 50% par rapport aux modèles standards. Un format réduit pour un prix qui l'est tout autant !

Un chargeur transportable pour tous les appareils

Compatible avec les iPhone depuis le modèle 12 jusqu'aux dernières générations, ce chargeur délivre une puissance de 30W suffisante pour recharger un iPhone à 50% en une trentaine de minutes. Il prend également en charge les iPad Pro et MacBook Air 13,3 pouces ou inférieurs, ce qui en fait un accessoire intéressant pour plusieurs appareils Apple.

Le bloc intègre plusieurs protocoles de charge rapide dont le Power Delivery 3.0, ainsi que la technologie BCT de Baseus qui régule la température pendant la charge. Ses dimensions compactes (30,5 x 29 x 38,4 mm) et son poids de 45 grammes facilitent le transport. Avec une note de 4,6/5 sur Amazon basée sur 191 avis clients, ce modèle semble apprécié pour son rapport qualité-prix, d'autant plus à ce tarif promotionnel. C'est simple, il n'y a pas moins cher sur Amazon pour une marque reconnue.



