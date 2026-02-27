Macworld confirme les nouveautés des écrans Apple Studio Display 2026

Cela se confirme une fois de plus, Apple préparerait deux nouveaux modèles de Studio Display 2026, selon les dernières fuites rapportées par Filipe Espósito de Macworld. Ces écrans, portant les noms de code internes J427 et J527, présentent des configurations distinctes et des calendriers de sortie potentiellement échelonnés.

Deux nouveautés majeures

Les deux variantes devraient intégrer des améliorations majeures par rapport au modèle de 2022 : la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (pour un défilement et des vidéos plus fluides que les 60 Hz actuels) ainsi qu’un support HDR offrant une luminosité accrue, un meilleur contraste et une gamme dynamique élargie.



Le modèle haut de gamme (probablement J527) inclurait deux nouveautés inédites : des haut-parleurs supérieurs (possiblement avec un module plus grand et une qualité proche des HomePod pour un son plus puissant et immersif) et une connectivité renforcée. Cela pourrait impliquer au moins un port Thunderbolt 5 (contre Thunderbolt 3 sur l’actuel), afin de gérer la bande passante nécessaire pour une résolution 5K (ou supérieure) à 120 Hz tout en alimentant accessoires et charge d’un Mac. Les ports USB-C supplémentaires resteraient présents.

Parmi les autres évolutions attendues sur la gamme : un rétroéclairage mini-LED sur le petit modèle (selon l’analyste Ross Young) pour une luminosité et un contraste supérieurs, une puce A19 ou A19 Pro (contre A13 Bionic aujourd’hui) améliorant les performances globales, la caméra (Center Stage, etc.) et l’intégration logicielle.



Les tailles d’écran restent spéculatives : le modèle de base conserverait probablement 27 pouces en 5K Retina, tandis que la version premium pourrait passer à 32 pouces, nécessitant alors une résolution 6K pour préserver la netteté Retina (comme sur le Pro Display XDR). Aucun changement majeur de design n’est prévu.



Des rumeurs contradictoires évoquent un plafonnement à 90 Hz sur au moins un modèle, mais les fuites dominantes insistent sur 120 Hz. Apple pourrait repositionner ou discontinuer le Pro Display XDR si le mini-LED arrive sur la gamme d’en-dessous.



Un lancement est attendu au cours du premier semestre 2026, potentiellement dès mars (vu les pénuries actuelles en magasin, un dépôt réglementaire récent et les références dans macOS 26.3). Le J427 pourrait arriver plus tôt (associé à « 2025 » en interne), le J527 suivant quelques mois plus tard, pourquoi pas lors de la WWDC 26 avec iOS 27. Après quatre ans d’attente depuis le lancement avec le Mac Studio, le rafraîchissement semble imminent.