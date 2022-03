iFixit a démonté les Mac Studio et Studio Display

Juste après le lancement du Mac Studio en magasins la semaine dernière, certains YouTubers ont réalisé des vidéos pour partager ce qui se trouve à l'intérieur de la machine. Et s'il est apparu clairement que le Mac Studio dispose d'emplacements de stockage libres, les clients ne semblaient pas en mesure d’effectuer une mise à niveau du SSD par eux-mêmes. Cette fois, l’équipe de spécialistes d’iFixit a pu confirmer que, bien que le stockage interne du Mac Studio soit remplaçable, il ne peut pas évoluer.

Démontage du Mac Studio

Comme le Mac Pro, le Mac Studio dispose de deux ports SSD à l'intérieur qui sont relativement accessibles. Malheureusement, cela ne signifie pas que les utilisateurs peuvent acheter un Mac Studio de base et ensuite ajouter un nouveau disque avec plus de stockage à l'intérieur.

Comme l'a testé iFixit, le Mac Studio ne reconnaît pas d'autres combinaisons de SSD que celui avec lequel il a été livré par l'usine. L'entreprise de réparation a essayé plusieurs SSD dans son Mac Studio, mais la machine n'en reconnaît aucun. Même en utilisant un seul SSD d'une capacité différente de celle d'origine, le Mac Studio ne veut pas démarrer.



Cependant, il y a une chose qui fonctionne, c'est de remplacer le SSD interne par un autre de la même capacité. En gros, faire un échange standard. Dans ce cas, l'application Apple Configurator vous permettra d'installer macOS sur ce SSD, et Mac Studio fonctionnera parfaitement par la suite.



Difficile de comprendre donc pourquoi les emplacements SSD sont accessibles et amovibles si aucune manipulation ne fonctionne. Peut-être qu’Apple a prévu une mise à jour firmware pur débloquer cela et même l’intégrer dans son futur programme de réparation en libre-service.



Pour en revenir à la réparabilité, le démontage montre que le Mac Studio, tout comme les autres Mac, a des vis propriétaires qui sont cachées partout, le rendant difficilement réparable. Le système de refroidissement à deux ventilateurs est probablement le plus grand de tous les Mac, à l'exception du Mac Pro, et d'autres composants comme la RAM sont directement soudés au SoC, la puce M1 Max ou M1 Ultra selon la configuration choisie.

iFixit lui a attribué une note de 6/10 pour le démontage. La société affirme que le nouvel ordinateur d'Apple "n'est pas tout à fait prêt pour les professionnels".

Démontage de l'écran Studio

En plus de Mac Studio, iFixit a également montré un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur du Studio Display. L'appareil photo intégré ressemble à celui qu'Apple utilise dans certains modèles d'iPhone et d'iPad, et comme on pouvait s'y attendre, son démontage n'est pas non plus une tâche facile.



La note de l’écran n’est pas encore disponible.