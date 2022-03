Premier démontage du Mac Studio : le SSD est accessible !

Il y a 49 min

Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Les nouveaux Mac Studio sont arrivés hier chez les premiers clients, et comme toujours, certaines n'hésitent pas à démonter l'appareil et a publié le résultat sur la toile. C'est le cas de la chaîne Max Tech sur YouTube qui a ouvert le Mac Studio pour révéler le design interne, la puce M1 Ultra, et un indice potentiel sur l'évolutivité du dernier Mac. Et non, ce n'est pas IFixit qui a été le plus prompt dans cet exercice.

Le Mac Studio est déjà démonté

Première chose, ce démontage révèle comment pénétrer à l'intérieur du Mac Studio. De l'extérieur, le Mac Studio semble ne pas avoir de vis, mais si vous retirez délicatement l'anneau en caoutchouc du dessous de la machine, vous trouverez quatre vis qui vous permettront de retirer complètement le boîtier.



À partir de là, et une fois le cache noir ôté, le Mac Studio expose ses composants internes. Il n'en fallait pas plus pour que Max Tech se rend compte que le Mac Studio pourrait très bien être équipé d'un stockage SSD tiers. Comme le Mac Pro, le Mac Studio dispose de deux ports SSD à l'intérieur qui sont relativement accessibles.

Max Tech souligne que la description sur le site Web d'Apple pour le Mac Studio indique que le stockage n'est pas accessible à l'utilisateur et que si les clients pensent avoir besoin de stockage supplémentaire à l'avenir, ils doivent "envisager de configurer une capacité supérieure" au moment de la commande.



Toutefois, le Youtubeur suppose qu'Apple pourrait proposer des mises à niveau autorisées du stockage SSD à un moment donné. En effet, il faut se rappeler que la société dirigée par Tim Cook vend déjà un kit de mise à niveau du SSD pour le Mac Pro.



La vidéo montre également comment vous pouvez déplacer le module SSD d'un emplacement à l'autre. Malheureusement, il n'y a aucune chance que vous puissiez mettre à niveau la mémoire unifiée du Mac Studio car elle est soudée à la puce elle-même. Depuis la première puce M1, Apple a pris le parti d'avoir partagé la RAM entre le CPU et le GPU pour maximiser les vitesses de transfert. Le revers étant que la mémoire vive est soudée sur le processeur. Pendant le démontage, on aperçoit d'ailleurs la très grande puce M1 Ultra du Mac Studio.

Si vous avez vingt minutes devant vous, regardez la vidéo complète de Max Tech ci-dessous. Vous vous rendrez compte qu'il est certainement possible d'envisager une mise à niveau du stockage SSD sur le Mac Studio.



Rappelons que l'ordinateur de bureau d'Apple a reçu de nombreux éloges lors des tests de la presse et que son prix démarre à 2299€ en France.



Vous pouvez commander le Mac Studio chez :