La puce M1 Ultra d'Apple n'arrive pas à faire mieux qu'une RTX 3090 à pleine puissance

Il y a 4 heures

Mac

Julien Russo

3



Lors de la présentation de la puce M1 Ultra, Apple a mis avant toutes les performances de sa nouvelle puce et l'a comparée à plusieurs de ses concurrents. Ce qui a le plus intéressé les personnes qui ont regardé l'évènement Peek Performance, c'est la différence par rapport à la RTX 3090 de Nvidia. Apple a annoncé que sa M1 Ultra était plus puissante, ce qui n'est pas tout à fait exact...

La RTX 3090 reste plus performante

Quand Apple fait une présentation, le géant californien met le paquet sur les graphiques ainsi que les mots qui sont employés dans les discours des personnes qui interviennent. Cependant, Apple se serait un peu trop "enflammé" quand est arrivée la comparaison de la M1 Ultra face à la RTX 3090 de Nvidia, la firme de Cupertino n’aurait pas volontairement tout dévoilé.



Comme le révèle le média The Verge, Apple a été trop optimiste en ce qui concerne les performances brutes du GPU, selon plusieurs tests, la M1 Ultra n'arrive pas à mieux faire que la RTX 3090 sur ce terrain.

Ce graphique que vous voyez ci-dessus ne concerne que les performances GPU « relatives », on s'aperçoit que la M1 Ultra parvient effectivement à faire mieux que la RTX 3090.

Cependant, quand on pousse le test plus loin avec un Geekbench 5, on remarque que quand la puce Nvidia est exploitée au maximum de sa performance, elle réalise des statistiques nettement supérieures à la M1 Ultra.

Dans son rapport, The Verge explique :

Comme vous pouvez le constater, le M1 Ultra est un morceau de silicium impressionnant : il surpasse facilement un Mac Pro à près de 14 000 $ ou l'ordinateur portable le plus puissant d'Apple. Mais il semble qu'Apple ne montre tout simplement pas toutes les performances du concurrent qu'elle poursuit ici - son tableau pour la 3090 se termine à environ 320W, alors que la carte de Nvidia a un TDP de 350W (qui peut être poussé encore plus haut par des pics de demande ou des modifications supplémentaires de l'utilisateur).



C'est un peu comme si vous disiez que parce que votre voiture électrique consomme beaucoup moins de carburant à 80 miles par heure qu'une Lamborghini, elle a un meilleur moteur - sans mentionner le fait que la Lambo peut quand même aller deux fois plus vite.

Après cette vérification en profondeur, on comprend mieux pourquoi Apple a choisi de retirer la seconde partie du test qui était moins glorieuse pour la M1 Ultra. Dire que la RTX 3090 est plus performante quand elle est exécutée au maximum de sa performance n'aurait pas apporté une bonne image pour la M1 Ultra.



Notons tout de même que la nouvelle puce d'Apple fait largement mieux que la M1, M1 Pro et M1 Max, un gain de performance impressionnant, surtout quand on connait déjà les puissances de ces différentes puces lancées il y a moins d'un an pour la majorité.