Les Apple Watch Ultra se vendent mieux que l’Apple Watch SE

Avec un tarif largement plus accessible et des caractéristiques convaincantes, on pourrait se dire que l’Apple Watch SE attire énormément de monde au point d’en faire le modèle le plus populaire. Figurez-vous que ce n’est pas du tout le cas, l’Apple Watch d’entrée de gamme se vend moins bien que l’Apple Watch Ultra 1 et 2 qui sont largement plus cher !

Les Apple Watch Ultra séduisent plus que l’Apple Watch SE

Selon un rapport récent du cabinet de recherche CIRP, les parts de marché des différents modèles d’Apple Watch au cours du troisième trimestre de 2024 révèlent des tendances surprenantes. Contrairement aux attentes, les Apple Watch les plus chères, notamment l’Apple Watch Ultra, se vendent mieux que les modèles d’entrée de gamme comme l’Apple Watch SE, malgré un prix trois à quatre fois plus élevé.



L’Apple Watch Ultra, ainsi que sa version plus récente, l’Ultra 2 (actuellement en promotion sur Amazon), représentent désormais 20 % des ventes globales d’Apple Watch. Ce succès est particulièrement important pour Apple, car les modèles Ultra génèrent la meilleure marge de bénéfice au sein de toute la gamme. Cette performance est d’autant plus remarquable que l’Apple Watch SE (pourtant proposée à un prix bien plus abordable) ne capte que 12 % des ventes.

Préférence des consommateurs pour les modèles premium

L’Apple Watch SE semble souffrir d’une concurrence interne, notamment de la part des Apple Watch Series 8 et Series 9. Ces deux modèles, proposés à un prix légèrement supérieur, attirent une majorité de consommateurs grâce à leurs fonctionnalités plus complètes et à leur modernité. Pour beaucoup d’acheteurs, l’écart de 100 à 200 euros est justifié par les avantages qu’offrent les séries 8 et 9.



L’Apple Watch Series 9 s’affirme comme le modèle le plus populaire du trimestre, accaparant 43 % des ventes aux États-Unis. Elle est suivie de l’Apple Watch Series 8, qui, bien qu’elle ne soit plus directement vendue par Apple, maintient une part de marché de 19 %. Cette longévité s’explique par les revendeurs qui continuent de commander ce modèle en grande quantité.



Enfin, la version Nike des Apple Watch, qui est une déclinaison des Series 8 et 9, représente 5 % des ventes totales. Cette version, avec son design distinctif et ses fonctionnalités orientées vers le sport, continue d’attirer une niche de consommateurs fidèles.



Ces chiffres mettent en avant une tendance claire : les consommateurs d’Apple Watch privilégient de plus en plus les modèles premium, même au détriment des modèles plus abordables. Ce phénomène démontre non seulement la confiance des utilisateurs dans la marque, mais aussi leur disposition à investir davantage pour obtenir des produits offrant des performances et des fonctionnalités supérieures. Pour Apple, ce succès des modèles Ultra est une excellente nouvelle, car cela renforce la rentabilité de sa gamme d’Apple Watch.

