Apple n'a pas encore démarré les tests de la puce M3 Ultra

La semaine dernière, lors d'un keynote de nuit tout à fait exceptionnel, Apple a dévoilé la puce M3 dans les trois premières variantes : M3, M3 Pro et M3 Max. Les fans de la marque savent qu'il manque la quatrième, à savoir la M3 Ultra. Dans sa dernière lettre d'information, Mark Gurman de Bloomberg explique qu'il faudra un peu de patience avant de voir débarquer le processeur le plus performant.

Patience pour la M3 Ultra

Dans son article "Power On" dominical, en plus de la refonte de la gamme iPad en 2024, notre confrère rapporte qu'Apple a commencé la transition M3 avec le MacBook Pro et l'iMac parce qu'il s'agit de produits à faible volume. Comprenez que la société ne prend pas de risque au niveau de la production, ce qui est tout de même discutable pour le MBP. Après, il compare peut-être ces appareils à l'iPhone, largement plus vendu en effet.

Il n'y a qu'une quantité limitée de processeurs 3 nanomètres disponibles, dont une grande partie est destinée à l'iPhone.

Le Mac Studio et le Mac Pro sont encore moins populaire que l'iMac et le MacBook Pro, en raison de leur prix, mais ces ordinateurs de bureaux ne peuvent pas être lancés sans la puce M3 Ultra. Apple n'a pas encore annoncé la M3 Ultra - elle n'a même pas mentionné ce nom - car le processeur "n'a pas encore fait l'objet de tests à grande échelle". En clair, Apple s'est concentrée sur les modèles les plus vendus et a mis de côté les machines plus chères. C'est aussi un bon moyen de ne pas faire tiquer les clients qui ont investi plus de 5 000 euros il y a moins d'un an.

Voici la gamme actuellement en vente chez Apple :

MacBook Air 13 et 15 pouces : M2

Mac mini : M2 et M2 Pro

Mac Studio : M2 Max et M2 Ultra

MacBook Pro 14 pouces : M3, M3 Pro et M3 Max

MacBook Pro 16 pouces : M3 Pro et M3 Max

iMac 24 pouces : M3

Les prochains Mac M3 à venir

Gurman poursuit à propos du calendrier de renouvellement du Mac. Les mises à jour des MacBook Air 13 pouces et 15 pouces ainsi qu'un nouveau Mac mini sont en cours de préparation et devraient voir le jour en 2024. Un nouveau Mac Studio est "également en cours de développement", mais rien à propos du Mac Pro. Ce serait étrange de faire évoluer le Mac Studio avec la M3 tout en laissant le Mac Pro avec la puce M2 Ultra.



Qui attend le renouvellement de l'un des appareils susmentionnés ?