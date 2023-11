Apple va mettre à jour tous ses iPad en 2024 : Pro, Air, mini et standard

Après une année blanche, une première depuis l'introduction de la tablette par Steve Jobs en 2010, Apple prévoit de mettre à jour l'ensemble de sa gamme d'iPad au cours de l'année 2024, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela signifie que de nouveaux modèles d'iPad Pro M3, d'iPad Air M2, d'iPad mini 7 et d'iPad 11 d'entrée de gamme devraient être lancés l'année prochaine.

L'année de l'iPad

Mark Gurman a évoqué l'absence de nouveaux iPad et AirPods à l'approche des fêtes de fin d'année dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", expliquant notamment la chute des revenus sur la catégorie des tablettes Apple :

Apple aurait pu essayer de lancer plus rapidement de nouveaux produits, mais les iPads et AirPods révisés ne sont pas encore prêts. La société prévoit de mettre à jour l'ensemble de sa gamme d'iPad au cours de l'année 2024. De nouveaux AirPods bas de gamme sont également prévus pour l'année prochaine, suivis d'un modèle Pro rafraîchi en 2025.

L'année 2023 sera très certainement la première année sans nouveaux iPad depuis qu'Apple a dévoilé l'appareil pour la première fois en 2010. Un détail assez surprenant, mais certainement calculé par la firme de Cupertino. En effet, les ventes d'iPhone et les services ont compensé la baisse des revenus de l'iPad et du Mac, permettant d'obtenir un chiffre d'affaire toujours en croissance sur le dernier trimestre. Tim Cook a probablement estimé qu'il valait mieux lancer l'iPhone 15 et les Mac M3 dans un premier temps, puis les nouveaux iPad l'an prochain pour, à chaque fois, profiter d'un booster marketing et d'étaler les ventes sur de longues périodes.



Pour mémoire, voici la date de la dernière mise à jour de chaque modèle d'iPad :

Gurman a précédemment indiqué que les iPad 11, iPad mini 7 et iPad Air 6 (entrée et milieu de gamme) pourraient être mis à jour dès mars 2024, tandis qu'il s'attend à ce que les nouveaux modèles iPad Pro OLED dotés de la puce M3 soient lancés au cours du premier semestre 2024. À noter que l'iPad Air se verra attribué la puce M2.