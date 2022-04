Beats Studio Buds : 3 nouvelles couleurs vont débarquer selon une fuite

Un mois après l’annonce et la sortie américaine, Apple lance ses nouveaux écouteurs Beats Studio Buds en Europe, et donc en France. Comme nous l’avions indiqué lors de notre...

Dans les versions bêta précédentes d'iOS 14.6 et de tvOS 14.6, nous avons eu une surprise avec l’apparition des Beats Studio Buds. Bien que la date de lancement soit encore...

Les Beats Studio Buds continuent de se montrer officieusement avant leur sortie, avec de nouvelles images et de nouveaux détails trouvés dans une base de données de la NCC (National...

À l'occasion de certaines collaborations ou événements dans l'année, Apple propose des éditions limitées pour ses produits Beats. Cela permet de booster les ventes et de générer parfois des...

Les Beats Studio Buds ont rapidement su attirer les clients grâce à des caractéristiques haut de gamme . Apple propose une réduction active du bruit (ANC) pour supprimer efficacement les bruits indésirables dans votre environnement. Le mode Transparence est également de la partie, il permet de "sortir de sa bulle" et d'entendre tout ce qui se passe autour de soi, une fonction pratique quand quelqu'un s'approche pour vous parler. Niveau autonomie, les Beats Studio Buds embarquent 8 heures d'écoute (sans réduction de bruit) avec un boîtier de charge capable de stocker jusqu'à 24 heures d'écoute sans interruption. À noter que l'autonomie affiche tout de même 5 heures quand l'utilisateur active en permanence le mode de réduction active de bruit. Apple offre aussi trois embouts souples en silicone (taille petite, moyenne ou grande) dans le packaging, une décision qui a été prise pour que les consommateurs trouvent la taille d'embout qu'il leur conviendra le plus.

Disponibles en France depuis moins d'un an, les Beats Studio Buds rencontrent un énorme succès auprès des sportifs, la cible prioritaire de ce modèle d'écouteurs sans fil. Depuis le lancement, Apple n'a proposé que 3 couleurs : le blanc, le noir et le rouge. Selon une récente indiscrétion, la gamme va être bouleversée avec l'arrivée de nouvelles couleurs.

