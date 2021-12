Les Beats Studio Buds vont avoir une édition limitée pour le Nouvel An chinois

À l'occasion de certaines collaborations ou événements dans l'année, Apple propose des éditions limitées pour ses produits Beats. Cela permet de booster les ventes et de générer parfois des ruptures de stock puisque ce sont des éditions collector qui se revendent très cher après sur internet.

À l'occasion du Nouvel An chinois, Apple a conçu un grand nombre d'éditions limitées pour ses nouveaux écouteurs sans fil les Beats Studio Buds. Les écouteurs ainsi que le boîtier de recharge vont avoir un fond rouge avec des rayures couleur or, autant dire qu'ils sont vraiment magnifiques.

À travers ce nouveau design, la firme de Cupertino souhaite rendre hommage à l'année du tigre. Sur le compte Twitter de Beats by Dre, il est expliqué :

Les Beats Studio Buds se sont rapidement placés en tant qu'écouteurs sans fil haut de gamme, ils proposent une multitude de fonctionnalités toutes plus attractives les unes que les autres. On retrouve la réduction active du bruit, le mode Transparence, une grande autonomie de 8 heures de musique en continu (5h avec réduction active du bruit) ainsi que 24h de charge dans le boîtier.



Point fort par rapport aux écouteurs concurrents, les Beats Studio Buds détectent la commande "Dis Siri", il devient alors possible d'interagir avec l'assistant vocal d'Apple sans avoir besoin de prendre son iPhone.

We’re celebrating the Lunar New Year with our special-edition Beats Studio Buds. As a tribute to the Year of the Tiger, the Buds feature an all-red design with gold tiger print accents. Out on January 1st! pic.twitter.com/hDjDhW15rV