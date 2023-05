Les Beats Studio Buds+ viennent d'être livrés dans les magasins Best Buy aux États-Unis

Il y a quelques jours, une indiscrétion a mentionné l'arrivée d'une nouvelle paire d'écouteurs sans fil qui serait sur le point de débarquer de manière imminente dans le catalogue des produits Beats. Baptisés les Beats Studio Buds+, ces nouveaux écouteurs vont s'adresser aux clients Apple les plus exigeants en termes de caractéristiques et fonctionnalités.

Les Beats Studio Buds+ débarquent chez Best Buy

C'est une habitude récurrente avec Apple, alors que l'annonce officielle n'est pas encore faite, la firme de Cupertino prend le risque d'envoyer les stocks de ses futurs écouteurs chez les revendeurs (dont Best Buy qui est l'un des plus gros revendeurs de produits Apple aux États-Unis). Sans surprise, la fuite d'information est très rapide, car des personnes travaillant pour Best Buy comprennent immédiatement qu'ils ont accès à un nouveau produit qui n'est pas annoncé ni même commercialisé.



Le twittos @BenGeskin (connu pour des exclusivités régulières) a partagé une photo il y a moins d'une heure du packaging des Beats Studio+, on retrouve sur l'image de la boîte la fameuse finition transparente qui laisse la visibilité sur les composants internes. Une finition qui était indiquée par la précédente indiscrétion qui a dévoilé au monde entier l'existence des Beats Studio Buds+.

On aperçoit sur la photo deux informations intéressantes :

Les écouteurs embarqueront une réduction active de bruit (ce qui était prévu)

Une autonomie de 36 heures pour le boîtier de charge

Le 26 avril, nous avons eu le droit à un affichage (par erreur) de la fiche produit des Beats Studio Buds+ sur Amazon US, cela a permis de récupérer toutes les informations autour des écouteurs.

On sait déjà que les Beats Studio Buds+ proposeront des microphones 3 fois plus grand afin d'améliorer les appels vocaux qui n'étaient pas d'une qualité extraordinaire jusqu'ici, qu'ils seront deux fois plus performants en mode Transparence que les modèles précédents et 1,6 fois plus performants en mode réduction active de bruit.



Les clients auront aussi le support "Localiser" afin de retrouver leurs écouteurs en cas de perte ou de vol. Sans oublier bien sûr la commande vocale "Dis Siri" pour interagir avec l'assistant vocal sans avoir besoin de toucher à son iPhone !



Comme c'est le cas avec les Studio Buds actuels, Apple continuera à fournir quatre options d'embouts de tailles différentes pour sélectionner celui qui vous convient le plus pour vos oreilles. À noter que la personne qui a partagé la photo à Ben Geskin n'a pas été jusqu'à ouvrir la boîte pour vérifier le contenu à l'intérieur.



Les Beats Studio Buds + devraient débarquer aux États-Unis le 18 mai (logiquement aussi en France). Au niveau du prix, Apple les commercialisera à 169,95 dollars, soit un prix similaire à la génération actuelle.