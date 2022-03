Démontage de l'écran Studio Display : un iMac caché ?

Au début du mois de mars, Apple a lancé le Studio Display, son premier écran autonome depuis le Pro Display XDR. Après un lancement plus ou moins mitigé, iFixit a démonté le fameux Studio Display dans une vidéo pour nous donner un aperçu de ses composants internes. Et la conception nous rappelle un produit bien connu de la gamme, l'iMac.

L'iMac a servi de base au Studio Display

L'intérieur du Studio Display peut être déroutant de prime abord car il possède une configuration qui n'est pas réellement différente de celle d'un ordinateur comme l'iMac, grâce à l'inclusion d'une puce A13, de haut-parleurs et de ventilateurs.

On a montré à plusieurs membres de l'équipe d'iFixit un iMac ouvert et un Studio Display et on leur a demandé de déterminer lequel était lequel, et beaucoup d'entre eux se sont trompés.

Le Studio Display s'ouvre avec un outil d'ouverture d'iMac, il est donc facile d'accéder aux composants à l'intérieur. La semaine dernière, iFixit a donné un rapide coup d'œil aux entrailles du Studio Display lors de son démontage du Mac Studio, et a confirmé à ce moment-là que la caméra du Studio Display est identique à la caméra de l'iPhone 11. Cette dernière connaît quelque déboire logiciel mais Apple a promis un correctif prochainement.



Le Studio Display utilise exactement le même écran que l'iMac 5K, et il y a un bloc d'alimentation interne, qui, selon iFixit, est un exploit d'ingénierie impressionnant. L'alimentation interne différencie le Studio Display de l'iMac car elle nécessite des ventilateurs massifs pour la dissipation de la chaleur et un châssis environ 50 % plus épais.



Les haut-parleurs sont "impressionnants pour un écran" et sont collés, ce qui rendra le composant difficile à remplacer. Selon iFixit, la construction du Studio Display en général est un "témoignage impressionnant de la capacité d'Apple à résoudre les problèmes."



iFixit n'a pas encore partagé un démontage complet du Mac Studio ou de l'écran Studio, il pourrait donc y avoir quelques détails supplémentaires à découvrir dans les prochains jours. Nous mettrons alors cet article à jour.

